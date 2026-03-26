يعود غابرييل جيسوس إلى بالميراس بعد حصوله على إجازة من أرسنال
أرسنال يمنح جيسوس إجازة
شوهد اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا وهو يعمل على تحسين لياقته البدنية في مقر النادي البرازيلي أثناء إجازته من فريق «الآرسنال». ولا يزال جيسوس شخصية محبوبة بين جماهير «بالميراس»، حيث كان أول لاعب من أكاديمية النادي يتم بيعه في العصر الحديث عندما انضم إلى «مانشستر سيتي» عام 2017 مقابل 32.75 مليون يورو.
يسوع يتوجه «إلى دياره»
ورغم أن تركيزه الحالي ينصب على سعي أرسنال وراء الألقاب، إلا أن جيسوس أعرب صراحةً عن ارتباطه بنادي بالميراس في ساو باولو، في إشارة ربما إلى عودته في المستقبل.
وفي حديثه إلى قناة "جلوبو إسبورتي" عن الوقت الذي يقضيه في ملعب التدريب، قال غابرييل جيسوس: "لقد حرصت دائماً على التواجد في ملعب التدريب خلال فترات الراحة طوال مسيرتي الكروية. أعتقد أنه يمكنك الاستمتاع بالعديد من الأشياء وقضاء الوقت مع العائلة والأحباء دون إهمال صحتك ولياقتك البدنية. "يعلم الجميع أن بالميراس بمثابة بيتي، فهو المكان الذي نشأت فيه، وأبواب النادي مفتوحة أمامي دائمًا، وهذا ليس سراً. تربط أرسنال وبالميراس علاقة ممتازة، وقد وافقوا على السماح لي بالتدرب هنا".
النجاح والانتعاش في الدوري الإنجليزي الممتاز
منذ مغادرته البرازيل، أثبت جيسوس نفسه كواحد من أكثر اللاعبين البرازيليين ثباتاً في الأداء في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. وبعد فترة ناجحة مع مانشستر سيتي، انتقل إلى أرسنال، حيث أصبح عنصراً أساسياً في خط هجوم ميكيل أرتيتا، على الرغم من معاناته من إصابة خطيرة وطويلة الأمد في الركبة تعرض لها في أواخر عام 2024.
في عام 2026، استعاد المهاجم براعته التهديفية، وسجل أربعة أهداف وصنع هدفاً واحداً بمتوسط مثير للإعجاب بلغ مساهمة هدف واحد كل 120 دقيقة. وهو حالياً على وشك صنع التاريخ باعتباره البرازيلي الأكثر تهديفاً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز؛ حيث تضعه أهدافه الـ78 على بعد أربعة أهداف فقط من الرقم القياسي الذي يحمله حالياً نجم ليفربول السابق روبرتو فيرمينو.
تنتظر أرسنال مرحلة حاسمة في نهاية الموسم
على الرغم من رحلته التي حملت طابعاً من الحنين إلى البرازيل، من المتوقع أن يعود المهاجم إلى لندن الأسبوع المقبل، في الوقت الذي يستعد فيه «الآرسنال» لخوض مرحلة حاسمة في موسمه. ويواجه «المدفعجية» جدولاً مزدحماً يبدأ في 4 أبريل بمباراة ضد «ساوثهامبتون» في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، تليها مباشرةً مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد «سبورتنج لشبونة».