يعلن جوان لابورتا أن أبواب برشلونة «مفتوحة دائمًا» أمام ليونيل ميسي بعد فوزه في انتخابات الرئاسة رغم الخلاف مع تشافي

لم تكن المنافسة الرئاسية هادئة على الإطلاق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها مدرب برشلونة السابق تشافي. خلال الحملة الانتخابية، وصف تشافي لابورتا بـ"الكاذب" وادعى أن الرئيس قد عرقل بشكل فعال عودة ميسي المحتملة إلى كاتالونيا في عام 2023. غير أن لابورتا استغل مناظرة ساخنة لتفنيد هذه الادعاءات، مشيرًا إلى أن لاعب الوسط الأسطوري السابق قد تراخى ولم يستطع الموازنة بين حياته العائلية وحياته المهنية كمدرب.

وأكد لابورتا أن قرار ميسي بالانضمام إلى إنتر ميامي يعود بالكامل إلى اللاعب نفسه، وليس إلى أي تدخل من مجلس الإدارة. وقال: "قال [تشافي] إن فريقنا لن يكون قادراً على المنافسة في أوروبا. كان دائماً غير راضٍ عن التشكيلة التي كان يمتلكها. وبالنسبة لميسي، أرسلت في عام 2023 العقد إلى خورخي ميسي، الذي كان مهذبًا للغاية. وفي مايو، أخبرني أن الأمر لن يتم لأنه سيكون تحت ضغط كبير هنا وأنه يفضل الذهاب إلى ميامي. وأخبرته أنني أحترم ذلك".