يعترف هانسي فليك بأن نجوم برشلونة «أكثر حماسًا» في مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يضع المدرب الفوز بلقب البطولة الأوروبية في مقدمة أولوياته قبل الدوري الإسباني

على الرغم من تقدمه بفارق سبع نقاط على ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني، أشار فليك إلى أن الدوري المحلي قد يأتي في المرتبة الثانية بعد النجاح القاري. يحاول البلوغرانا حالياً الموازنة بين السعي وراء اللقب ومباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ذات الرهانات العالية، لكن آمالهم في النجاح القاري تعرضت لضربة قوية هذا الأسبوع بخسارتهم 2-0 أمام أتلتيكو مدريد في ربع النهائي. تتزايد الضغوط على البلوغرانا، ولا يخدع المدرب نفسه بشأن أين تكمن الشغف الحقيقي للنادي.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام، كان فليك صريحاً بشأن الهدف النهائي للموسم. "بالطبع الدوري الإسباني هو سبب مشاركتنا في دوري أبطال أوروبا، لكن حلم كل مدرب ولاعب ومشجع هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، ولهذا السبب نحن هناك"، أوضح.