يعترف هانسي فليك بأن نجوم برشلونة «أكثر حماسًا» في مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يضع المدرب الفوز بلقب البطولة الأوروبية في مقدمة أولوياته قبل الدوري الإسباني
الحلم الأوروبي يحتل مركز الصدارة
على الرغم من تقدمه بفارق سبع نقاط على ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني، أشار فليك إلى أن الدوري المحلي قد يأتي في المرتبة الثانية بعد النجاح القاري. يحاول البلوغرانا حالياً الموازنة بين السعي وراء اللقب ومباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ذات الرهانات العالية، لكن آمالهم في النجاح القاري تعرضت لضربة قوية هذا الأسبوع بخسارتهم 2-0 أمام أتلتيكو مدريد في ربع النهائي. تتزايد الضغوط على البلوغرانا، ولا يخدع المدرب نفسه بشأن أين تكمن الشغف الحقيقي للنادي.
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام، كان فليك صريحاً بشأن الهدف النهائي للموسم. "بالطبع الدوري الإسباني هو سبب مشاركتنا في دوري أبطال أوروبا، لكن حلم كل مدرب ولاعب ومشجع هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، ولهذا السبب نحن هناك"، أوضح.
يجد اللاعبون معدات إضافية من أجل دوري أبطال أوروبا
وأشار المدرب الألماني إلى وجود فرق واضح في الأجواء والحماس داخل فريقه عند انطلاق النشيد الشهير، معترفًا بأن لاعبيه يبدون أكثر تركيزًا في المباريات الأوروبية مقارنة بمباريات الدوري الأسبوعية.
"ترى أن الفريق أكثر حماسًا قليلاً في دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي نريد الفوز بها"، اعترف فليك. يبدو أن هذا التحول النفسي هو القوة الدافعة وراء تفكيره التكتيكي مع دخول الموسم مرحلته الأكثر حسمًا، حيث أقر المدرب بالجاذبية التي تمارسها دوري أبطال أوروبا على نجومه.
إعطاء الأولوية للفوز بلقب القارة
في حين لا يزال برشلونة في وضع قوي على الصعيد المحلي، فإن فليك مصمم على تحقيق اللقب الذي يراوغ النادي منذ عام 2015. وعلى الرغم من النكسة التي تعرض لها الفريق في مباراة الذهاب على أرضه أمام أتلتيكو مدريد في منتصف الأسبوع، فإن عزم المدرب على قلب النتيجة والمضي قدماً حتى النهاية لا يزال ثابتاً، حتى لو كان ذلك يعني المخاطرة في الدوري الإسباني.
وأكد فليك على أولويات النادي، قائلاً: "علينا القيام بواجبنا في الدوري، لكن الأهم هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، فهذا هو هدف اللاعبين والنادي، ولهذا السبب نحن هنا".
تغييرات في التشكيلة تلوح في الأفق قبل مباراة الديربي
مع اقتراب موعد مباراة الإياب الحاسمة في البطولة الأوروبية، أصبح احتمال إجراء تغييرات كبيرة في تشكيلة الفريق في الديربي القادم ضد إسبانيول موضوعًا رئيسيًا للنقاش. ويشير تركيز فليك على أهمية دوري أبطال أوروبا إلى احتمال إراحة العديد من اللاعبين الأساسيين لضمان وصولهم إلى ذروة لياقتهم البدنية استعدادًا لمباراتهم الأوروبية المقبلة.
وعندما سُئل عما إذا كان سيقوم بتغيير تشكيلته، ظل فليك متحفظاً بشأن اختياراته المحددة، لكنه ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لإجراء تغييرات. ونظراً لرؤيته بأن النجاح الأوروبي هو الأولوية المطلقة، فمن المتوقع أن يدير الألماني موارده بعناية لضمان بقاء برشلونة قادراً على المنافسة على الجبهتين دون إرهاق نجومه الأكثر "تحفيزاً".