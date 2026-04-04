يعترف ميكيل أرتيتا بأن خسارة أرسنال "القاتلة" أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو ستظل تؤلم "لثلاثين عامًا قادمة"
فرصة ضائعة في ويمبلي
تبددت أحلام «المدفعجية» في تحقيق رباعية تاريخية الشهر الماضي، بعد أن سجل نيكو أورايلي ثنائية في الشوط الثاني ليحسم لقب كأس كاراباو لصالح مانشستر سيتي. وعلى الرغم من الأداء القوي الذي يقدمه أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن فريق بيب جوارديولا أظهر دقة فائقة في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ويمبلي. تركت هذه الهزيمة ندبة عميقة في نادي شمال لندن، وقضى أرتيتا فترة التوقف الدولية في استيعاب النتيجة، وحث فريقه على تحويل خيبة أملهم إلى دافع في المرحلة الأخيرة من الموسم.
"سيستمر الألم لمدة 30 عامًا"
وأكد الإسباني أن ذكرى الهزيمة يجب أن تكون درساً دائماً لفريقه الذي لا يزال في طور النمو. وهو يعتقد أن مرارة الخسارة في نهائي كبير هي حافز ضروري لتحقيق النجاح في المستقبل.
"خلال الشوط الأول، كان الأمر أشبه بكرة من السم في معدتي"، اعترف أرتيتا، وفقاً لما نقلته صحيفة "ذا غارديان". "يجب التخلص منها بأسرع ما يمكن. كيف يمكنني الاستفادة من ذلك لتحسين نفسي، ولتحسين الفريق؟"
"هناك جزء أعتقد أنه يجب أن يبقى، وأعتقد أنه لن يزول خلال الثلاثين عامًا القادمة. لأنه عندما تتاح لك الفرصة للفوز بنهائي في ويمبلي، عليك أن تحقق ذلك. لذا يجب أن يبقى هذا الشعور. وهذا جزء من الشخصية التي ستكون عليها في الأسابيع القليلة القادمة، وفي الأشهر القليلة القادمة، وفي السنوات القليلة القادمة. تعلم من ذلك وتأكد من أن تلك الشغف لا يزال في داخلك، وتذكر ما حدث."
مخاوف تتعلق باللياقة البدنية
يواجه أرسنال عدة مشاكل تتعلق باللياقة البدنية، حيث أكد أرتيتا أن ديكلان رايس لا يلعب إلا بنسبة 70% من لياقته البدنية. وفي حين تم استبعاد بييرو هينكابي ونوني مادويكي من مباراة الدور السادس من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ساوثهامبتون، هناك أمل في مشاركة مارتن أوديغارد ويورين تيمبر.
كما تطرق أرتيتا إلى الانتقادات الموجهة بشأن العدد الكبير من لاعبي أرسنال الذين انسحبوا من المشاركة مع منتخباتهم الوطنية خلال الأسبوعين الماضيين. وقال: "أعتقد أن هذا جزء من السرد. لكنني أتفهم ذلك".
"آمل أن يكون الأمر كان كذلك عندما تعرض العديد من لاعبي المنتخب الوطني للإصابة في الماضي. نفس التركيز. لأن ذلك يكون تعليقاً عادلاً. لذا، لا بأس. لنرى من سيكون متاحاً ومن لن يكون غداً، وربما يتعين علينا تغيير الرواية."
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيحاول فريق «المدفعجية» التعافي من هزيمته في نهائي كأس كاراباو خلال مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. وبعد ذلك، سيوجه الفريق أنظاره نحو دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه فريق أرتيتا فريق سبورتينغ لشبونة في لشبونة.