أحمد رفعت

يعترف كريستيان روميرو بأنه «لا يمر بأفضل أوقاته» في توتنهام وسط شائعات الانتقال إلى الدوري الإسباني

أثناء مشاركته مع المنتخب الأرجنتيني، اعترف كريستيان روميرو بأنه "لا يمر بأفضل أوقاته" في توتنهام، الذي يواجه خطر الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد تؤجج تعليقات الفائز بكأس العالم الشائعات حول احتمال رحيله في الصيف، حيث يُشار إلى الدوري الإسباني باعتباره الوجهة التالية الأكثر ترجيحًا له.

  • روميرو يتحدث عن الصعوبات التي يواجهها شمال لندن

    لم يخف المدافع الأرجنتيني إحباطه من الأجواء السائدة حالياً في توتنهام، رغم أنه شدد على ضرورة "التركيز على النادي" من منطلق الاحتراف، واستعادة أفضل مستوياته. وترسم هذه التصريحات صورة لشخصية رئيسية تزداد خيبة أملها، في الوقت الذي يُقال إنه يحظى باهتمام كل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

    وقال لصحيفة "أولي": "لأكون صادقاً، أنا لا أقضي أفضل أوقاتي هناك. لكن بغض النظر عن كل شيء، عليّ أن أعدل من نفسي، وعليّ أن أركز على النادي الآن".

    • إعلان
    الالتزام بالقضية رغم الإحباط الشخصي

    على الرغم من اعترافه بعدم رضاه، سارع روميرو إلى التأكيد على أنه لا يزال محترفًا وملتزمًا بإنقاذ النادي من خطر الهبوط. ومع اقتراب موعد المباراة الحاسمة ضد سندرلاند، يدرك المدافع أنه يجب تنحية المشاعر الشخصية جانبًا من أجل المصلحة العليا لفريق توتنهام في سعيه للبقاء في الدوري.

    وأضاف: "أحتاج إلى تفعيل عقلية توتنهام، ومحاولة الخروج من الوضع السيئ الذي نحن فيه، وكما أفعل دائمًا، بذل كل ما في وسعي في كل حصة تدريبية، وفي كل مباراة، ومحاولة المضي قدمًا". بالنسبة لنادٍ عيّن للتو روبرتو دي زيربي لإصلاح الفوضى التي خلفها أسلافه، فإن مثل هذه القيادة من الخلف ستكون ضرورية.

  • أندية الدوري الإسباني الكبرى تتطلع إلى صفقات الصيف

    تشير التقارير إلى أن روميرو منفتح على فكرة تغيير الأجواء، بعد أن أشار سابقًا إلى أن الانتقال إلى الدوري الإسباني الممتاز سيكون بمثابة حلم له. وقد اعترف مؤخرًا بأنه "سيحب" اللعب في الدوري الإسباني، ومع تعرض بقاء توتنهام في الدوري الممتاز للخطر حاليًا، تحولت احتمالية رحيله في الصيف من مجرد احتمال إلى احتمال كبير. وإذا تعرض النادي لمصير الهبوط الذي لا يمكن تصوره، فمن المرجح أن يكون الاحتفاظ بلاعب من هذا العيار أمراً مستحيلاً.



    المهمة الجسيمة التي تنتظر دي زيربي

    أحضر دي زيربي بصيص أمل لمشجعي توتنهام، حيث أفادت التقارير بأن المدرب الإيطالي حصل على سلطة "شبيهة بسلطة السير أليكس فيرجسون" على الشؤون الكروية كجزء من اتفاقه للانضمام إلى النادي. ومع ذلك، فإن مهمته الأولى هي إدارة غرفة الملابس حيث يشعر لاعبون بارزون مثل روميرو بوضوح بوطأة تراجع أداء النادي.

    سيحتاج دي زيربي إلى الاعتماد على مهارات روميرو لتقوية دفاع الفريق الذي كان هشاً خلال معظم الموسم. وفي حين أن مستقبل الأرجنتيني على المدى الطويل لا يزال محل شك كبير، فإن الهدف على المدى القصير واضح: البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. وسيعود توتنهام إلى الملاعب في مباراة خارج أرضه أمام سندرلاند يوم 12 أبريل.

