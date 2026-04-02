لم يخف المدافع الأرجنتيني إحباطه من الأجواء السائدة حالياً في توتنهام، رغم أنه شدد على ضرورة "التركيز على النادي" من منطلق الاحتراف، واستعادة أفضل مستوياته. وترسم هذه التصريحات صورة لشخصية رئيسية تزداد خيبة أملها، في الوقت الذي يُقال إنه يحظى باهتمام كل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وقال لصحيفة "أولي": "لأكون صادقاً، أنا لا أقضي أفضل أوقاتي هناك. لكن بغض النظر عن كل شيء، عليّ أن أعدل من نفسي، وعليّ أن أركز على النادي الآن".