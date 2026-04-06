يعترف فينيسيوس جونيور بأنه «لم يستطع التوافق» مع تشابي ألونسو في ريال مدريد، ويدافع عن شراكته مع كيليان مبابي

ظهر فينيسيوس في قاعة المؤتمرات الصحفية قبل مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ، وألقى رسالة قوية بشأن تجربته السابقة تحت قيادة ألونسو. واستذكر المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا مشاركاته الـ33 تحت قيادة المدرب السابق، والتي سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11 تمريرة حاسمة، على الرغم من الافتقار الملحوظ إلى التفاهم المهني بينهما.

وفي معرض حديثه عن الخلافات ونموه تحت قيادة ألفارو أربيلوا، الذي حل محل ألونسو، قال فينيسيوس: "كانت الفترة التي قضيتها مع تشابي تجربة تعليمية؛ لقد تطورت كشخص. لم أستطع التواصل معه، لكنني أتمتع بعلاقة رائعة مع أربيلوا، وقد منحني ثقة كبيرة، تمامًا كما فعل [كارلو] أنشيلوتي".

غالبًا ما أثارت تبديلات ألونسو ردود فعل متوترة من البرازيلي، الذي أظهر إحباطه في كثير من الأحيان، لا سيما في فوز ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو في أكتوبر. وأضاف: "لم تكن لحظة سارة، وقد اعتذرت للجميع. أحب أن ألعب كل مباراة ولم أتمكن من لعب أي منها. لاحقاً، بعد أن تهدأ الأمور، يمكنك أن تدرك أنك ارتكبت خطأً. أنا شاب وكل يوم هو تجربة جديدة يمكنك من خلالها أن تتطور."