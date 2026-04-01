يعترف فابيو كابيلو بأنه «لا يستطيع النوم ليلاً»، حيث وصف المدرب الأسطوري فشل إيطاليا في كأس العالم بأنه «مأساة رياضية وعار»
تداعيات الفشل
في حوار حصري مع صحيفة «ماركا» الإسبانية، أعرب كابيلو عن عدم تصديقه التام بعد خسارة إيطاليا أمام البوسنة. هذه النتيجة المدمرة، التي انتهت بالتعادل 1-1 قبل الخسارة 4-1 بركلات الترجيح، تعني أن «الأزوري» سيغيبون عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي. المدرب السابق، الذي قاد في السابق أندية مثل ميلان ويوفنتوس وروما التي هيمنت تاريخياً على الدوري المحلي، يشعر بعمق بخطورة الموقف. وهو يعتقد أن غياب دولة ذات مكانة كروية هائلة مثل إيطاليا مرة أخرى أمر يصعب للغاية على المشجعين المتحمسين في جميع أنحاء البلاد تقبله.
أدنى مستوى تاريخي للبلاد
ووصف المدرب المخضرم الخروج الأخير من البطولة بأنه "أحد أسوأ اللحظات في التاريخ"، مشدداً على أن هيبة القميص الإيطالي قد تلطخت بشدة. ويبدو التأثير العاطفي الذي تعرض له واضحاً، حيث اعترف قائلاً: "لم أستطع النوم طوال الليل، وما زلت لا أصدق ما حدث".
وعندما سُئل عن حجم هذه الخسارة، لم يتردد في التعبير عن غضبه، مؤكداً أن كلماته تعكس غضب أمة في حالة حداد. وقال: "نحن نتحدث عن فريق فاز بأربعة ألقاب في كأس العالم، هذه مأساة رياضية، عار. إنها واحدة من أسوأ الأشياء التي حدثت لكرة القدم الإيطالية في تاريخها الحديث".
المطالبة باستقالة القيادة
وبعيدًا عن اللاعبين والجهاز الفني، وجه المدرب أنظاره نحو القيادة المؤسسية لكرة القدم الإيطالية. وأعرب عن إحباطه الشديد من غياب المساءلة داخل الاتحاد، مشيرًا إلى أن من هم في السلطة يتمسكون بمناصبهم على الرغم من الأدلة المتزايدة على الفشل المنهجي. ودعا إلى استقالات فورية في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) لتمهيد الطريق أمام تغيير حقيقي، وأصرّ قائلاً: «لا أحد يستقيل هنا، وهذا هو الأمر الأكثر إثارة للقلق. أول من يجب أن يتحمل المسؤولية هو رئيس الاتحاد، إلى جانب فريق القيادة بأكمله".
وقدم مسارًا واضحًا للمضي قدمًا، حيث أوضح: "يجب أن نجلس مع الخبراء، ونحلل ما يحدث، ونبدأ إعادة البناء من القاعدة. المشكلة ليست مجرد نتائج، بل هي مشكلة هيكلية".
هل سيستقيل غاتوزو؟
أدى خيبة أمل المنتخب الإيطالي إلى حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل المدرب جينارو جاتوزو. وكان لاعب الوسط السابق قد حل محل لوتشيانو سباليتي في مرحلة متأخرة من التصفيات، ونجح في إنقاذ الفريق وحجز مقعده في مباريات الملحق، في وقت بدت فيه آمال التأهل تتضاءل. وقد تولى جاتوزو المسؤولية خلال ثماني مباريات، حقق فيها ستة انتصارات وتعرض لخسارتين.
وأصدر رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييل غرافينا بياناً داعماً للجهاز الفني، قائلاً: "لا بد لي من الإشادة بغاتوسو. أعتقد أنه مدرب رائع. وقد طلبت منه البقاء على رأس هذه المجموعة من اللاعبين". ومع ذلك، تتزايد الدعوات المطالبة باستقالة غرافينا من منصبه.