يعترف جوليان ألفاريز بأنه استلهم أسلوب ليونيل ميسي في تسجيله لهدف رائع من ركلة حرة لصالح أتلتيكو مدريد ضد برشلونة
إلهام من الأعظم على الإطلاق
كان نجم أتلتيكو مدريد بطل الليلة، حيث حصد فريق دييغو سيميوني تقدمًا حاسمًا بنتيجة 2-0 في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وقد حدد هدف ألفاريز المذهل الذي سجلته في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول مسار المباراة لصالح «الروجيبلانكوس»، واعترف المهاجم بأنه كان يتخيل هدفًا معينًا لميسي عندما تقدم لتسديد الكرة.
وقال ألفاريز لشبكةESPN: "شاهدت هدف ميسي ضد ليفربول هنا عدة مرات [في مايو 2019]، لكنني لم أكن متأكداً تماماً من أنه سيذهب إلى تلك الزاوية بالذات". "بمجرد أن تضرب الكرة، تدرك ذلك، وحتى قبل أن أركلها، كنت متأكداً تماماً. كنا نتدرب أمس ولم أتمكن من تسجيل أي هدف. اليوم هو ما كان مهماً".
تتصاعد الشائعات حول الانتقالات
وقد أدى الطابع المذهل لهذا الهدف إلى تأجيج الشائعات حول مستقبل ألفاريز. وعلى الرغم من أن عقده مع نادي «المتروبوليتانو» يمتد حتى يونيو 2030، إلا أن اللاعب السابق في مانشستر سيتي يُعتبر، وفقاً للتقارير، هدفاً رئيسياً لبرشلونة، الذي يبحث عن خليفة طويل الأمد لروبرت ليفاندوفسكي الذي ينتهي عقده قريباً. ويُقال إن الرئيس جوان لابورتا ينظر إلى اللاعب الأرجنتيني على أنه التعاقد النجمي المثالي.
ليس الاهتمام من الدوري الإسباني هو الوحيد الذي يتعين على أتلتيكو صده. تشير التقارير إلى أن أرسنال يدرس أيضًا التعاقد مع المهاجم في الصيف، حيث يسعى ميكيل أرتيتا إلى تعزيز خياراته الهجومية. يستمر ارتفاع قيمة ألفاريز، حيث وصل رصيده التهديفي لهذا الموسم إلى 18 هدفًا في جميع المسابقات.
سيريزو يحذر من التدخل
على الرغم من الاهتمام المتزايد من مختلف أنحاء أوروبا، أوضح رئيس نادي أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، أن النادي ليس في مزاج يسمح بالبيع. وبنبرة صريحة معروفة عنه، ذكّر سيريزو المهتمين بأن زمام الأمور يبقى بقوة في يد الإدارة في مدريد، نظراً لطول مدة العقد الحالي للاعب.
وقال سيريزو هذا الأسبوع: "إذا كان اللاعب مرتبطاً بعقد مع فريق ما ولا يزال أمامه سنوات عديدة في هذا العقد، فحسناً، أخبرني أنت ما الذي قد يحدث. في هذه الحالة، يمكنك أن تعتبرني إله، ولن يغادر اللاعب حتى أطلب منه ذلك".
التركيز على مباراة الإياب
في الوقت الذي تدور فيه الأحاديث في غرفة الاجتماعات، يظل ألفاريز مركزاً على إنهاء المهمة أمام برشلونة. سيعود أتلتيكو إلى ملعب «المتروبوليتانو» الأسبوع المقبل متقدماً بفارق هدفين، بفضل تألق ألفاريز والهدف الثاني الذي سجله ألكسندر سورلوث، لكن «أفضل لاعب في المباراة» يرفض أن ينجرف في التفاؤل في هذه المرحلة.
قال ألفاريز: "أنا في حالة جيدة في الوقت الحالي. أشعر بشعور رائع، وأهم جزء من الموسم على وشك البدء. علينا مواصلة العمل الجاد لأن هناك أشياء رائعة تنتظرنا. الأمر لم ينتهِ بعد. نحن نعرف نوعية الفريق الذي نواجهه. الحقيقة هي أننا نمتلك الأفضلية وعلينا الاستفادة إلى أقصى حد من جماهيرنا".