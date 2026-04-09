يعترف جوليان ألفاريز بأنه استلهم أسلوب ليونيل ميسي في تسجيله لهدف رائع من ركلة حرة لصالح أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

كان نجم أتلتيكو مدريد بطل الليلة، حيث حصد فريق دييغو سيميوني تقدمًا حاسمًا بنتيجة 2-0 في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وقد حدد هدف ألفاريز المذهل الذي سجلته في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول مسار المباراة لصالح «الروجيبلانكوس»، واعترف المهاجم بأنه كان يتخيل هدفًا معينًا لميسي عندما تقدم لتسديد الكرة.

وقال ألفاريز لشبكةESPN: "شاهدت هدف ميسي ضد ليفربول هنا عدة مرات [في مايو 2019]، لكنني لم أكن متأكداً تماماً من أنه سيذهب إلى تلك الزاوية بالذات". "بمجرد أن تضرب الكرة، تدرك ذلك، وحتى قبل أن أركلها، كنت متأكداً تماماً. كنا نتدرب أمس ولم أتمكن من تسجيل أي هدف. اليوم هو ما كان مهماً".