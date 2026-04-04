تمسك غوارديولا بسياسته الراسخة المتمثلة في السماح للاعبين بالرحيل إذا لم يعودوا يرغبون في البقاء في ملعب «إيتيهاد». وأكد أن هذه الفلسفة تنطبق على كل فرد من أفراد فريقه، بغض النظر عن دورهم كركائز أساسية في النجاحات الأخيرة للفريق.

"لا أعتقد أن هناك لاعباً واحداً سيرفض فرصة اللعب لريال مدريد، وأنا أتفهم ذلك تماماً... فهو ولد في إسبانيا"، أوضح غوارديولا في مؤتمر صحفي. وعندما سُئل عما إذا كان سيحافظ على موقفه بعدم عرقلة رحيل أي لاعب، أجاب: "بالتأكيد. إذا كان أحد اللاعبين غير سعيد، فعليه أن يغادر. أعتقد دائمًا أنه إذا كان سعيدًا، وآمل أن يكون سعيدًا، ولكن إذا لم يكن سعيدًا، فما عليه سوى أن يطرق باب المدير الرياضي".