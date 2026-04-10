يظل إيقاف إنزو فرنانديز عن اللعب مع تشيلسي ساريًا، حيث استبعد ليام روزينيور عودته للمشاركة في مباراة مانشستر سيتي رغم محادثات "التصالح" واعتذار لاعب الوسط

أكد مدرب تشيلسي أن فرنانديز سيقضي ما تبقى من عقوبة الإيقاف لمباراتين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد تم توقيع عقوبة على الفائز بكأس العالم بعد ظهور مقابلة أعرب فيها عن رغبته في العيش بالعاصمة الإسبانية، وهو ما فُسر على نطاق واسع على أنه تلميح إلى احتمال انتقاله إلى ريال مدريد.

وقد غاب لاعب الوسط بالفعل عن فوز البلوز الساحق 7-0 على بورت فيل أثناء قضاء المباراة الأولى من عقوبته. وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للمباراة المقبلة على ملعب ستامفورد بريدج، يصر روزينيور على موقفه فيما يتعلق بانضباط النادي والقيم التي يتوقع من فريقه التمسك بها خلال هذه الفترة الحاسمة من الموسم.