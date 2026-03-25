يضع نادي بوروسيا دورتموند شرطين واضحين أمام جادون سانشو من أجل انتقاله في الصيف

وعلى عكس ما أصبح معتادًا في عالم كرة القدم، لا ترغب الإدارة السوداء-الصفراء في دفع أي مبلغ مقدم لسانشو، الذي سيصبح لاعبًا حرًا في الصيف. وبالنظر إلى أداء اللاعب الإنجليزي في السنوات الماضية، يتوقع المسؤولون في دورتموند أن يتقبل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا هذا الأمر بتواضع.

ووفقًا لرغبة مسؤولي بوروسيا دورتموند، يجب أن تمتد تواضع اللاعب الإنجليزي الجديد ليشمل راتبه أيضًا. وبناءً على ذلك، سيتعين على اللاعب الذي خاض 23 مباراة دولية مع منتخب الأسود الثلاثة، والذي يبلغ راتبه حاليًا حوالي 15 مليون يورو سنويًا وفقًا للتقارير، أن يخفض توقعاته بشأن الراتب بشكل كبير. ولا يمكنه أن يتوقع أكثر من خمسة ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت في دورتموند.