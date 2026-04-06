Getty Images Sport
ترجمه
يصر فينسنت كومباني على أنه لا توجد خطة مثالية للتغلب على ريال مدريد، بينما يثق مدرب بايرن ميونيخ بأن هاري كين لم «يفقد إيقاعه» رغم معاناته من الإصابات
في انتظار الموافقة الطبية
سافر بايرن ميونيخ إلى العاصمة الإسبانية وكين ضمن التشكيلة، مما يمثل دفعة قوية للفريق قبل مباراة الذهاب في الدور ربع النهائي المقررة يوم 7 أبريل. ومع ذلك، ينتظر كومباني الحصول على الموافقة النهائية من الجهاز الطبي قبل الإعلان عن التشكيلة الأساسية التي ستواجه عملاق الدوري الإسباني. وأوضح المدرب خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة: "إذا حصلنا على الموافقة، فسنمضي قدماً دون تردد"، مشدداً على أن الجميع في النادي يدركون مدى أهمية هذه المباراة القادمة بالنسبة للمهاجم الإنجليزي.
- Getty Images
تقييم إيقاع المهاجم ولياقته البدنية
على الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا قضى الأسابيع الأخيرة على مقاعد البدلاء بسبب الإصابة، إلا أن مدربه نفى أي مخاوف بشأن افتقاره إلى اللياقة البدنية. وقد راقب الجهاز الفني عن كثب عملية تعافيه، لضمان حفاظه على لياقته البدنية. وفي معرض تقديمه لتحديث شامل حول الوضع، صرح كومباني قائلاً: "كان من المهم بالنسبة لنا أن يتدرب خلال هذه الفترة التي لم يلعب فيها كثيرًا. لهذا السبب لا أعتقد أن هناك فقداناً للإيقاع. سننتظر حتى الغد. عندما نحصل على المعلومات النهائية، سنتخذ القرار."
التعامل مع الفوضى في مواجهة المتخصصين الأوروبيين
تظل مواجهة ريال مدريد على أرضه أحد أصعب التحديات في عالم كرة القدم. ورغم خسارته الأخيرة بنتيجة 2-1 أمام مايوركا، والتي جعلته يتأخر بسبع نقاط عن برشلونة في الدوري الإسباني، يُنظر إلى العملاق الإسباني على أنه ملك دوري أبطال أوروبا، بعد أن توج باللقب الأوروبي في مرات أكثر من أي فريق آخر. لا يخدع المدرب نفسه بشأن صعوبة المهمة، حيث يعترف بأن محاولة إبطال مفعول حامل لقب دوري أبطال أوروبا تماماً هي مهمة مستحيلة.
ومع ذلك، فإن بايرن ميونيخ هو أيضًا أحد أكثر الفرق الأوروبية تألقًا هذا الموسم. فقد خسر الفريق مباراتين فقط في جميع المسابقات - أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا وعلى أرضه أمام أوغسبورغ في الدوري الألماني - وفاز في 11 مباراة وتعادل في اثنتين من آخر 13 مباراة خاضها في جميع المسابقات.
وفي معرض حديثه عن التحدي المتمثل في المنافسة في المراحل المتقدمة من البطولة، قال كومباني: "في هذا المستوى، كل فريق خطير. نعم، قد نتلقى هدفاً، لكننا نستطيع أيضاً تسجيل هدف. لا يمكنك أبداً وضع خطة لعب ضد فريق مثل ريال مدريد تقضي على كل المخاطر. لهذا السبب يأتي الناس لمشاهدة مثل هذه المباريات".
- Getty Images Sport
التعلم من إخفاقات القارة في الماضي
وبالتفكير في خيبات الأمل السابقة في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك الهزيمة الصعبة أمام إنتر ميلان الموسم الماضي، أكد كومباني أن بايرن ميونيخ يمتلك أساسًا أقوى بكثير هذه المرة. وأشار اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا إلى أنه كان يفتقد تسعة لاعبين خلال تلك المباراة بالذات، مما يجعل من السهل تفسير أسباب الفشل. واستشرافًا للمواجهة الكبرى في إسبانيا، أعرب عن ثقته المطلقة في تشكيلة الفريق الحالية المشاركة في الرحلة. واختتم قائلاً: "عندما أنظر إلى اللاعبين الذين كانوا على متن الطائرة اليوم، أقول إننا في وضع جيد لبدء هذه المباراة. لدينا أفضل لاعبينا هنا وعلينا أن نؤمن بأنفسنا".