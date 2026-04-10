يصر فيكتور جيوكيريس على أن أرسنال قادر على التغلب على «التوتر»، في حين يزعم النقاد أن الفريق يخاطر بفقدان لقب الدوري الإنجليزي الممتاز
التعامل مع ضغوط المرحلة الأخيرة من الموسم
قاد جيوكيريس مسيرة أرسنال نحو هدفه النهائي طوال معظم الموسم، وهو الآن يحث زملاءه على التركيز والاستمتاع بمرحلة السباق النهائي على اللقب، على الرغم من ثقل الآمال والتوقعات الملقاة على عاتقهم. وفي حديثه لموقع football.london، أشار اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى أن الشعور بالضغط هو جزء طبيعي من المنافسة على أعلى المستويات.
وقال جيوكيريس: "أعتقد أن الشعور بالتوتر يعني أن الأمر مهم بالنسبة لك. أعتقد أنه ليس من السيئ أن تأخذ الأمر بالطريقة الصحيحة وتوجه تلك الطاقة في الاتجاه الصحيح. لذا، أعتقد أن الشعور بالتوتر ليس أمراً سيئاً. الأمر يصبح سيئاً فقط إذا حولته إلى شيء سلبي، وهذا يعتمد على كيفية تعاملك مع تلك المشاعر".
العقلية المطلوبة للفوز بالبطولات
وصل اللاعب السابق في نادي سبورتينغ لشبونة إلى شمال لندن حاملاً سجلًا حافلاً بالانتصارات، بعد أن حصد لقبين متتاليين في البرتغال. ويؤكد أن الحفاظ على مسار ثابت هو السبيل الوحيد لخوض الأشهر الأخيرة من الموسم. «عليك أن تكون شديد التركيز في كل مباراة وأن تأخذ كل مباراة على محمل الجد قدر الإمكان، بغض النظر عن هوية الخصم. فكل النقاط التي تحصل عليها تُحتسب في النهاية»، أوضح.
"عليك أن تفكر بهذه الطريقة، ولكن عليك أيضًا ألا تشعر بالإحباط الشديد إذا لم تسر الأمور كما تريد، لأن الموسم طويل دائمًا ولا يزال هناك الكثير لتلعب من أجله. حتى الآن، ونحن في شهر أبريل، لا يزال هناك الكثير من المباريات التي يتعين خوضها، علينا فقط التركيز على القيام بعملنا والاستمتاع به. لا نفكر كثيرًا فيما قد يحدث أو كيف ستكون النتيجة النهائية".
تأثير خبرة النخبة
عزز أرسنال صفوفه بعدة لاعبين بارزين الصيف الماضي، ومنهم مارتين زوبيمندي وإيبيريتشي إيزي وبييرو هينكابي، بينما انضم غابرييل هاينز إلى الجهاز الفني ليضيف المزيد من الخبرة المتميزة. ويعتقد جيوكيريس أن هذا التنوع في الخلفيات أمر حيوي للفريق. وقال: "كل لاعب لديه تجارب مختلفة خلال مسيرته المهنية ومشاعر مختلفة تجاه المواقف نفسها. أعتقد أنه من المهم دائمًا أن تأتي أحيانًا بعقلية مختلفة وأن تنظر إلى الأمور بطريقة مختلفة. ولكن بنفس النوايا التي لدى الجميع في النادي، وبالتعاون مع الجميع. لدينا الكثير من اللاعبين في الفريق الذين فازوا بالبطولات، وهذا ما نريد أن نفعله مرة أخرى هذا الموسم".
نتائج متفاوتة في سعي أرسنال لتحقيق ثنائية تاريخية
مر موسم أرسنال بفترة مضطربة في مرحلة حاسمة من نهاية الموسم، وذلك عقب الهزيمة المخيبة للآمال في نهائي كأس كاراباو أمام مانشستر سيتي، والخروج المفاجئ من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد فريق ساوثهامبتون الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية في الدور ربع النهائي. على الرغم من هذه الانتكاسات، لا يزال الغانرز في وضع قوي يتيح له حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ موسم 2003-2004، حيث يتقدم حالياً بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، الذي لديه مباراة مؤجلة. وفي الوقت نفسه، لا تزال طموحاتهم الأوروبية عالية مع اقترابهم من بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد حصدهم فوزاً حاسماً بنتيجة 1-0 خارج أرضهم على سبورتنج في مباراة الذهاب من ربع النهائي.