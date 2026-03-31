يصر جياني إنفانتينو على أن إيران ستشارك في كأس العالم 2026

سعى إنفانتينو إلى وضع حد للتكهنات المتعلقة بمشاركة إيران في كأس العالم 2026، مؤكدًا بشكل قاطع أن المنتخب الإيراني سيشارك في البطولة. وفي حديثه خلال استراحة الشوط الأول من المباراة الودية التي جمعت إيران وكوستاريكا في تركيا، نفى رئيس الفيفا التكهنات التي تشير إلى أن الحرب الدائرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل ستفرض تغييرًا في الخطط.

وقال إنفانتينو: "إيران ستشارك في كأس العالم. لهذا السبب نحن هنا. نحن سعداء للغاية لأنهم فريق قوي جداً، وأنا سعيد جداً. لقد شاهدت الفريق وتحدثت مع اللاعبين والمدرب، لذا كل شيء على ما يرام". وكان ظهوره المفاجئ في المباراة بمثابة إظهار علني لدعمه لمنتخب ميلي في خضم فترة من الضغوط السياسية الشديدة.



