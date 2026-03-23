يشرح ميمفيس ديباي سبب استخدامه لهاتفه أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة كورينثيانز، حيث يظهر مقطع فيديو طاقم الفريق وهو يبدو وكأنه يوبخ النجم الهولندي
الخروج المبكر والمشاحنات على خط التماس
طغت إصابة نجم كورينثيانز في وقت مبكر على المباراة الحاسمة في الدوري البرازيلي التي جمعت الفريق بفلامنغو على ملعب نيو كيميكا أرينا. فقد انتهت مشاركة ديباي مبكراً في الدقيقة 22 عندما اضطر إلى الخروج من الملعب بسبب إصابة بدنية، وذلك بعد وقت قصير من تعادل يوري ألبرتو لهدف لوكاس باكيتا الافتتاحي. انتهت المباراة في النهاية بالتعادل 1-1، مما مدد سلسلة تيماو الخالية من الانتصارات إلى ست مباريات، لكن الموضوع الحقيقي الذي أثار الجدل ظهر لاحقاً في الشوط الثاني. التقطت كاميرات التلفزيون ديباي وهو منشغل بهاتفه المحمول أثناء جلوسه في مقاعد البدلاء، مما أدى إلى مواجهة واضحة حيث بدا أن موظفي النادي يوبخون اللاعب الهولندي لاستخدامه جهازه، نظراً لأنه من المحتمل أن تلتقطه كاميرات التلفزيون.
خط مباشر للمنتخب الوطني
بعد صافرة النهاية، لجأ ديباي إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليشرح أن استخدامه للهاتف كان ضرورة مهنية وليس انعدامًا للانضباط. وكشف أنه بعد استبداله، كان يتواصل على الفور مع المتخصصين بشأن لياقته البدنية استعدادًا للفترة الدولية المقبلة. وأوضح: "للتوضيح فقط، كان استخدامي للهاتف في تلك اللحظة مخصصاً للتواصل مع الطاقم الطبي في هولندا". "خرجت إلى الملعب لتقديم الدعم لفريقي، بينما كان بإمكاني البقاء داخل غرفة الملابس بسبب الإصابة. أنا مستاء من نتيجة المباراة أيضاً، لكننا نواصل العمل من أجل أيام أفضل. Tmj!"
حصد الألقاب مع كورينثيانز، لكن مشاكل الإصابات لا تزال قائمة
منذ وصوله المثير للانتباه في سبتمبر 2024، أثبت ديباي صحة قراره الجريء بالانتقال إلى البرازيل، حيث سجل 20 هدفاً وقدم 15 تمريرة حاسمة في 77 مباراة خاضها مع كورينثيانز. كان اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا محركًا رئيسيًا في تحقيق الألقاب، حيث قاد النادي إلى سلسلة من الانتصارات التي شملت بطولة كامبيوناتو باوليستا (2024-25)، وكأس البرازيل (2025)، وكأس السوبر البرازيلي (2026). ومع ذلك، تكرر تعطل تأثيره بسبب الإصابات الجسدية المستمرة، حيث غاب نجم المنتخب الهولندي عن 18 مباراة بعد أن قضى ما مجموعه 95 يومًا على مقاعد البدلاء بسبب مشاكل مختلفة في أوتار الركبة والكاحل طوال فترة وجوده في أمريكا الجنوبية.
التحضيرات لكأس العالم
ويُعد توقيت هذه الإصابة الأخيرة مقلقًا بشكل خاص، حيث كان ديباي يستعد للانضمام إلى منتخب هولندا لخوض مباريات ودية مهمة ضد النرويج والإكوادور. وتُعد هذه المباريات بمثابة تحضير حيوي لكأس العالم 2026، كما أن اتصال المهاجم الفوري بالطاقم الطبي الهولندي يسلط الضوء على أهمية دوره في خطط رونالد كومان الدولية. ويبقى أن نرى ما إذا كان المهاجم سينسحب من التشكيلة الأخيرة بسبب هذه الإصابة.
إعلان