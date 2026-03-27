يشرح مارسيلو بييلسا سبب عدم عودته إلى ليدز على مدار أربع سنوات منذ إقالته المثيرة للمشاعر من إيلاند رود

في حديثه قبل مباراة أوروغواي مع إنجلترا، ألقى بييلسا نظرة عاطفية نادرة على مشاعره تجاه ناديه السابق. وشرح قائلاً: "لم أعد إلى هناك بسبب مشاعر الحنين. أحياناً يتعين علينا مقاومة الرغبة في العودة، وأنا أريد أن أحافظ على مشاعر الحنين هذه.

"أعطاني وجودي في ليدز أجمل الذكريات وأحد أفضل الهدايا التي قدمها لي كرة القدم. القوة الحقيقية لكرة القدم الإنجليزية تستند إلى الجماهير والحب غير المشروط للمشجعين لبناء دوري رائع. ما كان هذا الدوري الإنجليزي ليكون ما هو عليه لولا مشاعر جماهيره. بالنسبة لي، قضيت أربع سنوات في ليدز.

"لكن في ثلاث مباريات، استقبل فريقي 14 هدفاً، وسيكون من الصعب جداً النجاة من ذلك. لطالما فهمت أن (طردي) كان مبرراً."

وأضاف: "أتمنى أن يتمكن ليدز من البقاء في الدوري، لأن هذا هو المكان الذي ينبغي أن يكون فيه. النادي مؤسسة تمتلك الموارد واللاعبين الجيدين بما يكفي للحفاظ على مكانه في الدوري."