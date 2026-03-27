ترجمه
يشرح مارسيلو بييلسا سبب عدم عودته إلى ليدز على مدار أربع سنوات منذ إقالته المثيرة للمشاعر من إيلاند رود
عودة «إل لوكو»
تعد عودة بييلسا إلى المملكة المتحدة هي المرة الأولى التي يدرب فيها الأرجنتيني في البلاد منذ فبراير 2022. وقد عُيّن بييلسا مدربًا لفريق ليدز في عام 2018، واشتهر بإنهاء غياب النادي عن الدوري الممتاز الذي استمر 16 عامًا، بعد فوزه بدوري الدرجة الثانية برصيد 93 نقطة في عام 2020. قاد أسلوبه عالي الكثافة المعروف باسم "بييلسا بول" الفريق الأبيض إلى احتلال المركز التاسع بشكل مذهل في موسمه الأول بعد العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع ذلك، أدى انهيار دفاعي في أوائل عام 2022 - حيث استقبل فريقه 14 هدفًا في ثلاث مباريات فقط - إلى إقالته، وهو قرار يعترف المدرب المخضرم الآن بأنه كان مبررًا تمامًا نظرًا للموقف الحرج الذي كان يمر به النادي في ذلك الوقت.
مقاومة الحنين إلى الماضي
في حديثه قبل مباراة أوروغواي مع إنجلترا، ألقى بييلسا نظرة عاطفية نادرة على مشاعره تجاه ناديه السابق. وشرح قائلاً: "لم أعد إلى هناك بسبب مشاعر الحنين. أحياناً يتعين علينا مقاومة الرغبة في العودة، وأنا أريد أن أحافظ على مشاعر الحنين هذه.
"أعطاني وجودي في ليدز أجمل الذكريات وأحد أفضل الهدايا التي قدمها لي كرة القدم. القوة الحقيقية لكرة القدم الإنجليزية تستند إلى الجماهير والحب غير المشروط للمشجعين لبناء دوري رائع. ما كان هذا الدوري الإنجليزي ليكون ما هو عليه لولا مشاعر جماهيره. بالنسبة لي، قضيت أربع سنوات في ليدز.
"لكن في ثلاث مباريات، استقبل فريقي 14 هدفاً، وسيكون من الصعب جداً النجاة من ذلك. لطالما فهمت أن (طردي) كان مبرراً."
وأضاف: "أتمنى أن يتمكن ليدز من البقاء في الدوري، لأن هذا هو المكان الذي ينبغي أن يكون فيه. النادي مؤسسة تمتلك الموارد واللاعبين الجيدين بما يكفي للحفاظ على مكانه في الدوري."
اختبار الجودة
يعتبر بييلسا أن المواجهة مع إنجلترا بمثابة مقياس تكتيكي حيوي لمنتخب أوروغواي الذي يدربه، وهو يتطلع بشغف إلى فرصة اختبار فلسفته في مواجهة منافسين من أعلى المستويات.
وأوضح المدرب المخضرم: "كل مباراة هي فرصة. من الواضح أنني أدرك جودة الفرق التي نواجهها، لكنني أفضّل دائمًا أن تتطلب المباريات التي نخوضها أفضل ما لدينا. وبغض النظر عن التكهنات المحيطة بمباراة جرت قبل أربعة أشهر، وبصرف النظر عن النتيجة الصعبة للغاية التي اضطررت إلى تقبلها... بالنسبة لي، فإن اللعب ضد الأفضل يثير حماسي دائمًا".
وتحدث أكثر عن التحدي الفريد الذي يمثله منتخب الأسود الثلاثة: "المنافسة ضد منتخب إنجليزي، بالنظر إلى تاريخ كرة القدم الإنجليزية ونوع المنافسة التي يشارك فيها 90 في المائة من لاعبيهم، هي دائماً اختبار يتطلب منا بذل أقصى ما لدينا للتغلب عليه."
ويمبلي وما بعدها
بعد المباراة الودية التي ستُقام يوم الجمعة في ويمبلي، ستتوجه أوروغواي إلى تورينو لمواجهة الجزائر في ملعب أليانز يوم الثلاثاء، في إطار استعداداتها النهائية قبل انطلاق كأس العالم 2026. وقد أُدرجت تشكيلة بيلسا في المجموعة H في البطولة الصيفية، حيث من المقرر أن تبدأ مشوارها بمواجهة السعودية قبل أن تلتقي بالرأس الأخضر وأخيرًا إسبانيا.