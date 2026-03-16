يشرح كارلو أنشيلوتي كيف أن «تغير التناغم» عقب التعاقد مع كيليان مبابي أدى إلى فشل الموسم الأخير مع ريال مدريد

في مقابلة صريحة مع راديو ماركا، أوضح أنشيلوتي كيف أدت التغييرات العديدة التي حدثت في صيف عام 2024، بما في ذلك التعاقد الذي طال انتظاره مع مبابي واعتزال توني كروس، إلى دخول الفريق في فترة انتقالية.

قال أنشيلوتي: "يتغير كرة القدم مع تغير بعض الأمور، ومع ذلك تتغير الكيمياء". "الأمر لا يقتصر على المستوى البيئي، ولا يقتصر على استبدال كروس بمبابي. في نفس العام، غادر ناشو، وأصيب [داني] كارفاخال، وقلّت مشاركات [لوكا] مودريتش. الجيل القديم الذي خلق جوًا رائعًا في غرفة الملابس لم يعد موجودًا، ويجب أن يدخل جيل جديد من لاعبي كرة القدم الذين يتعين عليهم إظهار الطابع والشخصية والقدوة. هذا لا يحدث بلمح البصر، بل يحتاج إلى وقت".

على الرغم من الصعوبات التي واجهها ريال مدريد في الحفاظ على هيمنته المعتادة خلال تلك الفترة، سارع أنشيلوتي للدفاع عن أداء مبابي الفردي. ظل الفرنسي قوة هجومية غزيرة التهديف حتى مع تعثر التوازن الهيكلي للفريق عقب خسارة كروس، الذي كان بمثابة الميترونوم في خط الوسط.

وأشار أنشيلوتي إلى أن "مبابي قدم أداءً رائعاً، وسجل 50 هدفاً تقريباً، لكن الفريق واجه صعوبات في الفوز بالألقاب لأن كرة القدم تعتمد على التفاصيل الصغيرة، وعندما تغير شيئاً ما، لا يمكن أن تسير الأمور دائماً على ما يرام". وأشار إلى أن الانتقال بين العصور عملية بطيئة، قائلاً: "هذا الجيل الجديد من ريال مدريد يحتاج إلى الوقت لبناء إرثه".