ترجمه
يشرح فينسنت كومباني سبب تجنبه للاحتفال بعيد ميلاده الأربعين، في الوقت الذي يغني فيه نجوم بايرن ميونيخ أغنية تهنئة لمدربهم
لا وقت للاحتفال، فبايرن في «وضع الأولوية»
في حين أن الكثيرين قد يخططون لإقامة احتفال فخم بمناسبة بلوغ مثل هذا العمر التاريخي، أوضح قائد مانشستر سيتي السابق أن إقامة حفلة هي آخر ما يشغل باله، خاصة مع اقتراب مباراة الدوري الألماني ضد سانت باولي يوم السبت.
وعندما سُئل عما إذا كان لديه أي خطط للاحتفال، أجاب كومباني أمام وسائل الإعلام في يومه الكبير: "الإجابة المختصرة هي لا. إذا كانت مفاجأة، فلا يمكنني تحمل المسؤولية..." كما مازح بشأن رغبته في إبقاء الأمور بسيطة على الرغم من المناسبة. وقال: "أحاول بطريقة ما تجنب أي شيء قد يحدث بمناسبة عيد ميلادي. نحن في وضع الأولوية الآن. بالطبع، أنا أستمتع بذلك وأشعر أنني شاب، وهذا أمر جميل في الوقت الحالي، ولكن هناك بالفعل ما يكفي من المشاعر التي يجب أن نعيشها هذا الأسبوع."
على الرغم من إحجامه عن إقامة حفل، اعترف كومباني بأنه قد يجد وقتًا لتدليل نفسه قليلاً بمجرد انتهاء تدريبات اليوم. "ربما كأس من النبيذ الأحمر الليلة. لكن أولاً، لدينا الكثير من العمل لنقوم به"، أضاف المدرب.
أغاني من الفريق
لكن النادي لم يدع هذا اليوم يمر دون الاحتفاء به. فعقب المؤتمر الصحفي الصباحي، نظم بايرن ميونيخ وجبة إفطار تقليدية من النقانق البيضاء في مطعم اللاعبين كمفاجأة. وتجمع الفريق في الساعة 11 صباحًا ليغني "عيد ميلاد سعيد" لمدربهم، مصحوبًا بتصفيق حاد وهتافات من اللاعبين.
ألقى كومباني، الذي يتحلى دائمًا بالاحترافية، كلمة قصيرة شكر فيها فريقه، لكنه سرعان ما أعاد المحادثة إلى الاستعدادات التكتيكية. وأشار إلى أنه معتاد على أن يوافق عيد ميلاده فترة الحسم في الموسم الكروي، قائلاً: "أنا معتاد على ذلك، فقد قضيت حياتي كلها أحتفل بأعياد ميلادي في هذه اللحظات التي نلعب فيها مباريات نصف النهائي أو ربع النهائي، سواء كان ذلك في إنجلترا أو هنا".
ثناء كبير من القيادة
يأتي هذا الإنجاز في فترة من النجاحات المهنية التي يحققها كومباني، الذي استطاع كسب ثقة إدارة بايرن ميونيخ بسرعة. وفي أعقاب الفوز الساحق على ريال مدريد في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أشاد الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، يان-كريستيان دريسن، بالمدرب قائلاً: «فينسنت، نحن جميعاً مدينون لك بالكثير من الامتنان. لقد أعددت الفريق بشكل مثالي لمواجهة الخصم، وللمباراة، ولهذا الملعب».
السعي لتحقيق رقم قياسي تاريخي
قد تأتي أفضل هدية لكومباني بعد ظهر يوم السبت على شكل رقم قياسي في الدوري الألماني. فإذا سجل بايرن هدفاً واحداً ضد سانت باولي، فسوف يعادل الرقم القياسي للموسم البالغ 101 هدفاً الذي سُجل في موسم 1971-1972، بينما سيؤدي تسجيل هدفين إلى تحطيم رقم قياسي تاريخي جديد. ومع ذلك، يرفض كومباني أن ينجرف وراء المديح الفردي أو الجماعي.
"النقاط الثلاث هي الأهم. أكنّ احتراماً كبيراً لفريق سانت باولي. لهذا السبب أعتقد دائماً أنه لا داعي للحديث عن أرقام الأهداف القياسية. إنهم يدافعون بشكل جيد للغاية. إذا نظرت إلى مبارياتنا الأخيرة ضد سانت باولي، ستجد أنها كانت دائماً صعبة للغاية بالنسبة لنا. إنهم يدافعون بشكل جيد للغاية، وأحياناً يصعب فهم سبب وجودهم في أسفل الترتيب". لا يوجد فرق كبير بين سانت باولي والفرق التي تحتل مراكز أعلى بخمسة أو ستة مراكز"، ختم قائلاً.
بعد المباراة المحلية ضد سانت باولي، سيتحول تركيز بايرن سريعًا إلى المنافسة الأوروبية، حيث يستقبل ريال مدريد على أرضه في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 15 أبريل.