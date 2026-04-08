يشرح تييري هنري سبب "عدم فهم الناس" لمايكل أوليز، بينما يثني بشدة على نجم بايرن ميونيخ "الخجول"

وفي تعليقه على هذه "الدرس المستفاد" الذي بثته قناة CBS Sports، قام هنري بتحليل السمات المحددة التي تجعل من أوليسي مهاجمًا عصريًا مدمرًا. وبينما يركز الكثيرون على براعته الفنية وقدرته على إرسال العرضيات، أصر قائد أرسنال السابق على أن السلاح الأكبر للاعب الفرنسي هو قدرته على المعالجة الذهنية داخل الملعب.

قال أسطورة أرسنال هنري: "مايكل ليس مثل اللاعبين الآخرين. قد يكون خجولاً عندما تضع الميكروفون في يده، لكنه يتمتع بعقلية محددة، ورؤية معينة للحياة، ورؤية مماثلة للعبة". "عندما يستلم الكرة، يرى أشياء لا يراها سوى القليلون. إنه ينظر إلى المباراة بشكل مختلف، فهو يراها بعقله أكثر من عينيه. يحاول أن يتخيل ما قد يحدث بمجرد أن تغادر الكرة حارس المرمى. عليك أن تتوقع ما سيحدث بعد ذلك.

"نعلم جميعًا أنه يجيد المراوغة. لديه طريقة خاصة في النظر إلى اللعبة والحياة. لهذا السبب، أحيانًا، خارج الملعب، لا يفهمه الناس. لكنه شخص لطيف، شخص رائع. لا يتحدث كثيرًا خارج الملعب، لكن عندما تكون الكرة بحوزته، يتحدث جيدًا من خلال لعبه."