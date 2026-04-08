يشرح تييري هنري سبب "عدم فهم الناس" لمايكل أوليز، بينما يثني بشدة على نجم بايرن ميونيخ "الخجول"
دورة تدريبية متقدمة في ملعب البرنابيو
خلال ذلك الأداء المتميز، أرهق لاعب كريستال بالاس السابق دفاع ريال مدريد بلا هوادة، ولا سيما بتقديمه تمريرة حاسمة لهدف هاري كين في فوز مثير بنتيجة 2-1. وقد تركت قدرته على استغلال المساحات وتقديم تمريرات عرضية دقيقة بكلتا القدمين دفاع الفريق المضيف في حالة من الفوضى طوال المباراة.
كان تأثيره في ألمانيا لا يمكن إنكاره، مما يبرر الاستثمار الكبير الذي قام به النادي البافاري. ساهم الجناح في تسجيل 88 هدفاً مذهلاً في 96 مباراة فقط على مدار موسمين مع بايرن ميونيخ. في فريق مليء بالنجوم الكبار، تمكن أوليسي من صنع دور له كصانع ألعاب رئيسي، حيث كان غالباً المحرك الرئيسي لخطط فينسنت كومباني التكتيكية في المباريات الأوروبية عالية الضغط.
نهج قائم على التفكير في اللعبة
وفي تعليقه على هذه "الدرس المستفاد" الذي بثته قناة CBS Sports، قام هنري بتحليل السمات المحددة التي تجعل من أوليسي مهاجمًا عصريًا مدمرًا. وبينما يركز الكثيرون على براعته الفنية وقدرته على إرسال العرضيات، أصر قائد أرسنال السابق على أن السلاح الأكبر للاعب الفرنسي هو قدرته على المعالجة الذهنية داخل الملعب.
قال أسطورة أرسنال هنري: "مايكل ليس مثل اللاعبين الآخرين. قد يكون خجولاً عندما تضع الميكروفون في يده، لكنه يتمتع بعقلية محددة، ورؤية معينة للحياة، ورؤية مماثلة للعبة". "عندما يستلم الكرة، يرى أشياء لا يراها سوى القليلون. إنه ينظر إلى المباراة بشكل مختلف، فهو يراها بعقله أكثر من عينيه. يحاول أن يتخيل ما قد يحدث بمجرد أن تغادر الكرة حارس المرمى. عليك أن تتوقع ما سيحدث بعد ذلك.
"نعلم جميعًا أنه يجيد المراوغة. لديه طريقة خاصة في النظر إلى اللعبة والحياة. لهذا السبب، أحيانًا، خارج الملعب، لا يفهمه الناس. لكنه شخص لطيف، شخص رائع. لا يتحدث كثيرًا خارج الملعب، لكن عندما تكون الكرة بحوزته، يتحدث جيدًا من خلال لعبه."
التصدي للتكهنات حول الانتقالات
وبطبيعة الحال، أثارت هذه الأداءات المتميزة شائعات عن اهتمام أندية أوروبية كبرى أخرى به. ومع ذلك، سارع مسؤولو بايرن ميونيخ إلى نفي أي حديث عن انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإسباني. ويظل النادي مصراً على أن أوليسي يمثل حجر الزاوية في مشروعه المستقبلي. وبما أن عقده الحالي لا يزال ساريًا لعدة سنوات، ولا توجد رغبة واضحة منه في الرحيل، فإن بايرن ميونيخ في وضع قوي يمكّنه من مقاومة أي ضغوط خارجية.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
بينما يستعد بايرن ميونيخ لمباراة الإياب في ميونيخ، ستظل الأضواء بلا شك مسلطة على الجناح الفرنسي. وسيواجه «البلانكوس» مهمة شاقة لمنعه من قيادة العملاق الألماني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، سيركز أوليسي وبايرن ميونيخ أولاً على مباراة الدوري الألماني خارج أرضهما أمام سانت باولي يوم السبت.