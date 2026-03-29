ترجمه
يشرح توماس توخيل سبب تراجع هاري ماجواير في الترتيب الهرمي لمدافعي خط الوسط في منتخب إنجلترا، ليأتي خلف تريفو تشالوباه وإيزري كونسا
تراجع ماغواير في الترتيب الهرمي
اعترف مدرب منتخب إنجلترا بأن ماغواير لا يزال على هامش التشكيلة، على الرغم من الأداء "القوي" الذي قدمه عند عودته إلى الفريق. وتولى ماغواير قيادة "الأسود الثلاثة" خلال الشوط الثاني من المباراة الودية التي انتهت بالتعادل 1-1 مع أوروغواي، لكن المدرب الألماني سارع إلى الإشارة إلى أن المدافع المخضرم يحتل حالياً المرتبة الخامسة في خططه التكتيكية.
توشيل يكشف عن ترتيب مدافعين خط الوسط الإنجليز
وفي حديثه بعد المباراة، تحدث توخيل بصراحة عن وضع لاعب مانشستر يونايتد. وقال توخيل: "لقد رأيت بالضبط ما كنت أتوقعه، أداءً قوياً ومتيناً من قلب الدفاع". "هذا هو أسلوبه. إنه جيد جداً في التعامل مع الكرة، وهادئ للغاية، وقوي في الكرات الهوائية، ويشكل سلاحاً فعالاً في الكرات الثابتة. لم أغير رأيي، لكنني أرى لاعبين آخرين أرغب في إشراكهم في التشكيلة الأساسية، وأرى لاعبين آخرين أمامهم يتمتعون بخصائص مختلفة. أرى إزري كونسا أمامه، وأرى مارك جويه أمامه. هذا ليس سراً. أرى أن تريفو تشالوباه يتفوق عليه قليلاً من حيث القدرة على الحركة.
"وكذلك جون ستونز، لكنه تعرض لإصابات لذا كان عليه الانضمام إلى المعسكر. كنت بحاجة إلى مقابلته [ماجواير] شخصياً لأرى كيف يتصرف داخل المجموعة. سيكون من المثير للاهتمام الآن أن نرى كيف يتصرف داخل المجموعة."
اللاعبون يواجهون سباقًا من أجل اللياقة البدنية استعدادًا لكأس العالم
وكما أشار توخيل، فإن ستونز لاعب مانشستر سيتي هو أحد الأسماء البارزة الأخرى في دفاع إنجلترا التي تواجه صيفاً محفوفاً بالشكوك. فقد غاب اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً عن مباراة أوروغواي بعد أن شعر بألم في ربلة الساق أثناء التدريبات، وهي أحدث حلقة في سلسلة طويلة من المشاكل البدنية التي حصرت مشاركاته مع النادي في خمس مباريات فقط منذ نوفمبر. وقد دفع افتقاره إلى اللياقة البدنية بعض النقاد إلى اقتراح استبعاد لاعب مانشستر سيتي لصالح لاعبين أكثر ثباتاً في الأداء.
ومع ذلك، يبدو توخيل أكثر استعدادًا لإجراء استثناء لستونز مقارنة بماجواير، وذلك بسبب الجودة الفنية الفريدة التي يتمتع بها الأول. وحذر توخيل قائلاً: "لا أعرف بعد، لكن إذا أتيت إلى كأس العالم، فيجب أن تكون لائقًا بدنيًا". "لذا عندما جاء، كان لائقًا بدنيًا. لم يلعب الكثير من الدقائق، لكنه يتمتع بمستوى عالٍ من فهم اللعبة. لذا فإن الاستثناء من القاعدة يعني أنه لا يبدأ كثيرًا. أستطيع أن أرى ذلك لأنني معجب كبير به وأعرف ما يقدمه للفريق من حيث الشخصية والموقف وفهم اللعبة بجودة عالية".
لا توجد ضمانات مع اقتراب موعد إغلاق سوق الانتقالات
مع اقتراب موعد كأس العالم، يبقي توخيل خياراته مفتوحة، لكنه لم يعد ماغواير بمكان في الطائرة. وعندما سُئل عما إذا كان المدافع سيكون ضمن التشكيلة لو تم الإعلان عنها اليوم، لم يبد المدرب أي التزام، مشيرًا إلى أن إصابات اللاعبين الآخرين تساعد حاليًا في تعزيز فرص ماغواير.
وقال: "لو، لو، لو. لا داعي لإعلان التشكيلة غدًا". "لقد قدم مباراة جيدة. فعل ما يفعله مع مانشستر يونايتد. فعل ذلك على الفور. أنا سعيد جدًا به. بصراحة، لم أغير رأيي. حصلت على كل ما توقعته منه. إذا كان عليّ الإعلان عن التشكيلة غدًا، فلدينا الكثير من الإصابات، وقد يكون ضمنها. من غيره سيكون في قلب الدفاع؟"