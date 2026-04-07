يشرح إندريك كيف أصبح أكبر معجب لبوبي تشارلتون، في الوقت الذي يتحدث فيه نجم البرازيل عن اللقب المضحك الذي يطلقه عليه جود بيلينغهام وفينيكوس جونيور

أدى إعجاب الشاب الصريح بالراحل العظيم الإنجليزي في نهاية المطاف إلى ظهور مزحة متكررة داخل غرفة ملابس ريال مدريد، شارك فيها نجوم مثل بيلينغهام وفينيسيوس. وعلى الرغم من هذه المزاح الودي، يرى إندريك أن هذا اللقب دليل على الروح الإيجابية السائدة بين لاعبي «البلانكوس».

وفي حديثه إلى FourFourTwo، أوضح إندريك - الذي يقضي الموسم معارًا إلى ليون - قائلاً: "أنا من كبار المعجبين بـ EA Sports FC وألعب كثيرًا في Ultimate Team، حيث اللاعبون الأكثر رواجًا هم الأيقونات. إلى جانب بوبي تشارلتون، أحب أيضًا اللعب مع رود جوليت. بدأت أتعرف على تاريخ تشارلتون لأنه كان مهاجمًا، لكنه لعب أيضًا كلاعب وسط ودافع جيدًا أيضًا".

وأضاف: "أحب التعرف على تاريخ اللاعبين الذين أحصل عليهم ولكن لا أعرفهم جيدًا، لذا بحثت عنه ورأيت أنه لعب لمانشستر يونايتد وفاز بكأس أوروبا وكان محبوبًا من قبل المشجعين المحليين. أعجبتني قصته واستخدمته كثيرًا في اللعبة لأنه يتمتع بتسديدة رائعة. للأسف، لم تتح لي الفرصة لمقابلته، لكنني شاهدت مقاطع فيديو له على تيك توك. أعتبر الأمر دائمًا مزحة وأحب هذا اللقب؛ فهو يظهر مدى روعة الأجواء في ريال مدريد."