"على خُطى زانيتي".. شنايدر يتغنى بولاء لاوتارو لإنتر ويتوقع مستقبلًا باهرًا لكيفو

ثم تحول الحديث إلى كيفو، الذي يبني حاليًا سمعته كمدرب يحظى باحترام كبير. ومازح شنايدر الحضور قائلاً إن صديقه القديم أصبح فجأة شخصية مهمة جدًا لدرجة أنه لم يعد يرد على رسائله النصية.

وقال شنايدر: "بعيدًا عن المزاح، يبدو أنه وُلد ليكون مدربًا لإنتر، ولم أتوقع منه أن يركض مسافة 100 متر ليحتفل مع اللاعبين تحت مدرج الكورفا. لقد تقدم في العمر قليلاً، لكن في قلبه لا يزال كما هو".

وأضاف: "كل مهنة تتضمن أشياء تتعلمها على أرض الملعب، شيئًا فشيئًا؛ على سبيل المثال، سيتعين على كريستيان تقييم تأثير مثل هذه الاستراحة الطويلة على اللاعبين. وأيضًا، من المهم ألا تضطر دائمًا للقيام بريمونتادا للعودة في النتيجة".