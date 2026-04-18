"يشبه التتويج بدوري الأبطال".. لامبارد يتغنى بالتأهل العاطفي مع كوفنتري!

لكن كينج قام بتعيين لامبارد كبديل لروبنز. واللاعب الدولي الذي خاض 106 مباريات، والذي لم تكن محطاته التدريبية السابقة (ديربي، تشيلسي، إيفرتون) موفقة تماماً، تناسب بشكل مثالي مع كوفنتري. في موسمه الأول، أضاع لامبارد فرصة الصعود بصعوبة، لكنه نجح في اكتساح المنافسة هذه المرة.

"صاعدون!".. هكذا تصدرت العبارة بأكبر خط ممكن الصفحة الأولى لصحيفة "كوفنتري تليجراف" صباح السبت، مرفقة بملاحظة: "السوبر سكاي بلوز (السماوي الفائق) في المكان الذي ينتمون إليه". هناك، في دوري الأضواء، حيث سطر أساطير النادي أمجادهم، مثل حارس المرمى القياسي ستيف أوجريزوفيتش، و"السيد ساحر" تومي هاتشينسون، والهداف ديون دبلن.

في الدوري الإنجليزي الممتاز، سيتعين على كوفنتري بالطبع العودة إلى الصفوف الخلفية في البداية. ورغم قوة القائمة التي تضم لاعب شالكه السابق حاجي رايت (16 هدفاً هذا الموسم) وصانع الألعاب الدنماركي فيكتور تورب، إلا أن الفجوة في إنجلترا بين الدرجتين الثانية والأولى هائلة، ودائماً ما يمثل البقاء في الدوري عقبة عالية وتحدياً كبيراً أمام أي فريق صاعد.

ومع ذلك، هناك نموذج يُحتذى به، ويرتدي أيضاً اللون السماوي: ففي عام 2001، هبط مع كوفنتري فريق آخر هو مانشستر سيتي. وهذا الأخير، كما نعلم، تعافى بشكل جيد جداً منذ ذلك الحين.