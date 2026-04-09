يستهدف أرسنال «أفضل مدافع شاب» كأولوية في فترة الانتقالات الصيفية مع ظهور خيارين

أحد الأسماء البارزة على قائمة المرشحين هو رامون، نجم كومو البالغ من العمر 21 عامًا. وقد تألق اللاعب الإسباني في الدوري الإيطالي بعد مغادرته ريال مدريد الصيف الماضي، على الرغم من أن أي انتقال محتمل له يواجه تعقيدات بسبب بنود صفقة انتقاله السابقة. ووفقًا لموقع CaughtOffside، وبالإضافة إلى رامون، يُقال إن أرسنال يراقب عن كثب الشاب المدريدي فيكتور فالديبيناس. وقد شاهد كشافو النادي كلا اللاعبين عدة مرات، وكانت التقييمات إيجابية. يمتلك ريال مدريد حالياً خيار إعادة الشراء وشرط بيع بنسبة 50% لرامون، ومن المتوقع أن تؤدي رسوم البيع الباهظة إلى تضخم سعره في السوق، حيث يسعى كومو إلى تعظيم هامش ربحه في أي صفقة محتملة.