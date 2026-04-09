Como 1907 v AS Roma - Serie A
يستهدف أرسنال «أفضل مدافع شاب» كأولوية في فترة الانتقالات الصيفية مع ظهور خيارين

تشير التقارير إلى أن ميكيل أرتيتا يولي الأولوية للتعاقد مع مدافع شاب واعد لتعزيز خط دفاع أرسنال هذا الصيف. ويبدو أن «المدفعجية» قد حددوا هدفين إسبانيين موهوبين لضمان الاستقرار على المدى الطويل في ملعب الإمارات.

    يكثف نادي أرسنال جهوده للبحث عن تعزيزات دفاعية استعدادًا لفترة الانتقالات الصيفية. ويركز النادي اللندني الشمالي على العثور على «مدافع قلب شاب من الطراز الرفيع» قادر على الاندماج في نهاية المطاف ضمن تشكيلة أصبحت منافسًا دائمًا على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة أرتيتا. ورغم أن الشراكة بين ويليام ساليبا وغابرييل شكلت حجر الزاوية في نجاحات الفريق الأخيرة، إلا أن البرازيلي يبلغ الآن 28 عامًا وقد عانى من مشاكل إصابات متكررة خلال الموسمين الماضيين. وبالتالي، يسعى قسم التعاقدات إلى ضم موهبة واعدة يمكنها أن تخلف غابرييل في قلب الدفاع في نهاية المطاف.

  • Victor ValdepenasGetty Images

    تزايد الاهتمام برامون وفالديبيناس

    أحد الأسماء البارزة على قائمة المرشحين هو رامون، نجم كومو البالغ من العمر 21 عامًا. وقد تألق اللاعب الإسباني في الدوري الإيطالي بعد مغادرته ريال مدريد الصيف الماضي، على الرغم من أن أي انتقال محتمل له يواجه تعقيدات بسبب بنود صفقة انتقاله السابقة. ووفقًا لموقع CaughtOffside، وبالإضافة إلى رامون، يُقال إن أرسنال يراقب عن كثب الشاب المدريدي فيكتور فالديبيناس. وقد شاهد كشافو النادي كلا اللاعبين عدة مرات، وكانت التقييمات إيجابية. يمتلك ريال مدريد حالياً خيار إعادة الشراء وشرط بيع بنسبة 50% لرامون، ومن المتوقع أن تؤدي رسوم البيع الباهظة إلى تضخم سعره في السوق، حيث يسعى كومو إلى تعظيم هامش ربحه في أي صفقة محتملة.

    يواجه أرسنال منافسة شديدة من تشيلسي، الذي يراقب رامون هو الآخر في إطار استراتيجيته للتعاقد مع اللاعبين الشباب. ولا يزال ريال مدريد يمثل عاملاً مجهولاً في هذا السباق، نظراً لتراجع حاجته إلى مدافع بعد التعاقد مع دين هويجن.

    وسيواصل «المدفعجية» متابعة الوضع عن كثب حتى نهاية الموسم قبل اتخاذ أي خطوات رسمية للتعاقد مع رامون أو فالديبيناس. وفي الوقت نفسه، على أرض الملعب، سيسعى فريق أرتيتا للحفاظ على صدارته لجدول الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتقدم حالياً بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني. ويواجه أرسنال بورنموث في الدوري يوم السبت، قبل أن يلتقي سبورتنج لشبونة في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل – بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز فريق شمال لندن بنتيجة 1-0.