يستمتع كاسيميرو بوقته تحت قيادة "الخبير" مايكل كاريك، لكن اللاعب المخضرم يؤكد أنه لا توجد أي فرصة لبقائه في مانشستر يونايتد بعد إعلانه رحيله

على الرغم من رحيله الوشيك، فإن الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات مصمم على ترك النادي في أفضل وضع ممكن. وفي حديثه عقب المباراة الودية الأخيرة بين البرازيل وفرنسا، تطرق إلى التكهنات المحيطة بمستقبله.

وقال كاسيميرو لموقع "ذا أثليتيك": "ما زلت أستمتع كثيرًا [في مانشستر]". "أعتقد أن الإعلان قد تم الآن. إن المودة التي أبداها المشجعون تجاهي أمر هائل. لكنني أعتقد حقًا أن القرار قد اتُخذ وانتهى. أنا أستمتع بوقتي الآن. أعتقد أنها ستكون لحظات [عاطفية] صعبة، هذه المباريات [النهائية] مع مانشستر يونايتد".