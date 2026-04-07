AFP
ترجمه
يستعد بوروسيا دورتموند لرحيل نيكو شلوتربيك، حيث يستهدف النادي الذي يلعب في الدوري الألماني الفائز الجديد بكأس الأمم الأفريقية ليحل محله
دورتموند يضع بودلال على رأس قائمة أهدافه
يرفض المسؤولون في «سيغنال إيدونا بارك» أن يفاجئهم نزوح محتمل لعدد من لاعبي خط الدفاع. ووفقاً لتقارير شبكة «سكاي»، وضع بوروسيا دورتموند نصب عينيه عبد الحميد عيت بودلال، النجم الصاعد البالغ من العمر 19 عاماً والذي يلعب حالياً في صفوف رين. وقد برز الشاب كهدف ذي أولوية قصوى للمدير الرياضي أولي بوك، في الوقت الذي يخطط فيه النادي لبدء حقبة جديدة في خط الدفاع.
يعد عيت بودلال لاعباً صاعداً، بعد أن توج مؤخراً بلقب كأس الأمم الأفريقية في ظل ظروف فريدة من نوعها تتعلق بالمغرب وحكم قضائي صدر بعد البطولة. كان جزءاً من التشكيلة لكنه لم يشارك في أي مباراة، حيث لم يظهر سوى مرة واحدة لفترة وجيزة مع المنتخب الأول حتى الآن. يتمتع المدافع بعقد في فرنسا حتى عام 2028، ويُنظر إليه على أنه أحد المواهب الواعدة في الدوري الفرنسي، ويحرص دورتموند على التغلب على الأندية الأوروبية الكبرى الأخرى للتعاقد معه قبل أن ترتفع قيمته السوقية بشكل كبير.
- getty
حالة عدم اليقين بشأن شلوتربيك تجبر بوروسيا دورتموند على اتخاذ قرار
الدافع الرئيسي وراء هذه التحركات في سوق الانتقالات هو حالة عدم اليقين المتزايدة المحيطة بشلوتيربيك. فقد كان اللاعب الدولي الألماني أحد أعمدة التشكيلة الأساسية لدورتموند، لكن المفاوضات المطولة حول تجديد عقده وضعت إدارة النادي في موقف صعب.
وقد أدى عدم التوصل إلى تقدم في المفاوضات، حسبما ورد، إلى إحباط جزء من جماهير النادي، التي بدأت تتعب من الملحمة العامة المستمرة بشأن التزام المدافع على المدى الطويل.
ونظراً لأن مستقبل شلوتربيك بعيد عن أن يكون مضموناً، يجب على بوروسيا دورتموند أن يتصرف بحزم لتجنب أزمة في صفوفه. وفي حين يفضل النادي الاحتفاظ بلاعب من عياره، فإن واقع كرة القدم الحديثة يفرض وجوب إعداد خطة طوارئ. وإذا قرر شلوتربيك البحث عن تحدٍ جديد بعيداً عن دورتموند، فستكون الضغوط على قسم التعاقدات هائلة لتوفير بديل عالي الجودة.
ضرورة إجراء إصلاح شامل في خط الدفاع
وتزداد الحاجة إلى لاعب مثل آيت بودلال حدةً بسبب الرحيل المتوقع لسولي. فمن المتوقع أن يغادر لاعب بايرن ميونيخ السابق النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية، تاركًا فراغًا كبيرًا في الخبرة والقوة البدنية داخل التشكيلة.
هذه الضربة المزدوجة - خسارة كل من سولي وربما شلوتربيك - تعني أن المدير الفني بوك قد يضطر إلى التعاقد مع عدة مدافعين مركزين للحفاظ على الاستقرار. ورغم أن اسم آيت بودلال هو الأكثر تداولاً في الوقت الحالي، إلا أنه ليس المدافع الوحيد الذي يراقبه دورتموند. يواصل النادي مراقبة العديد من الخيارات البارزة في جميع أنحاء أوروبا. تم ذكر أسماء مثل ماركوس سينيسي وجوان غادو بشكل متكرر في الأشهر الأخيرة، حيث يبحث كشافو بوروسيا دورتموند في نطاق واسع لضمان توفر بدائل كافية للموسم المقبل.
- AFP
التعزيزات الهجومية والتحولات الاستراتيجية
لا تقتصر عملية إعادة بناء دورتموند الصيفية على خط الدفاع فحسب. فوفقاً للتقارير، يسعى النادي أيضاً إلى تجديد خياراته الهجومية، مع التركيز بشكل خاص على العودة إلى نظام يعتمد على لاعبي الأجنحة الكلاسيكيين الذين يركضون بسرعة فائقة. يُعتقد أن التشكيلة الحالية تفتقر إلى الملامح اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية التكتيكية، مما دفع النادي إلى الاهتمام بلاعبين شباب مثل دييغو موريرا من ستراسبورغ. ويقال إن موريرا، الذي ينتهي عقده في عام 2029، يبحث عن الخطوة التالية في مسيرته المهنية، وهو يناسب الملامح التي يبحث عنها بوروسيا دورتموند في لاعب الجناح الديناميكي.