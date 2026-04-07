يستعد بوروسيا دورتموند لرحيل نيكو شلوتربيك، حيث يستهدف النادي الذي يلعب في الدوري الألماني الفائز الجديد بكأس الأمم الأفريقية ليحل محله

يرفض المسؤولون في «سيغنال إيدونا بارك» أن يفاجئهم نزوح محتمل لعدد من لاعبي خط الدفاع. ووفقاً لتقارير شبكة «سكاي»، وضع بوروسيا دورتموند نصب عينيه عبد الحميد عيت بودلال، النجم الصاعد البالغ من العمر 19 عاماً والذي يلعب حالياً في صفوف رين. وقد برز الشاب كهدف ذي أولوية قصوى للمدير الرياضي أولي بوك، في الوقت الذي يخطط فيه النادي لبدء حقبة جديدة في خط الدفاع.

يعد عيت بودلال لاعباً صاعداً، بعد أن توج مؤخراً بلقب كأس الأمم الأفريقية في ظل ظروف فريدة من نوعها تتعلق بالمغرب وحكم قضائي صدر بعد البطولة. كان جزءاً من التشكيلة لكنه لم يشارك في أي مباراة، حيث لم يظهر سوى مرة واحدة لفترة وجيزة مع المنتخب الأول حتى الآن. يتمتع المدافع بعقد في فرنسا حتى عام 2028، ويُنظر إليه على أنه أحد المواهب الواعدة في الدوري الفرنسي، ويحرص دورتموند على التغلب على الأندية الأوروبية الكبرى الأخرى للتعاقد معه قبل أن ترتفع قيمته السوقية بشكل كبير.



