يستخف شون دايتش بشائعات توليه منصب المدرب في توتنهام، ويكشف عن كيف سأله أحد المشجعين عن إمكانية خلافة إيغور تودور بينما كان يحتسي جعة «غينيس» في إحدى الحانات

في حديثه مع قناة "توك سبورت"، استذكر دايتش حادثة مضحكة مع أحد المشجعين، توضح تمامًا مدى السرعة التي يمكن أن تخرج بها شائعات كرة القدم عن السيطرة. كان المدرب البالغ من العمر 54 عامًا في حانة يوم الجمعة، مما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأنه كان في العاصمة لإنهاء صفقة مع توتنهام. لكن الحقيقة كانت أبسط بكثير مما أشار إليه "محققو الإنترنت". وقال دايتش ضاحكًا وهو يرد على الشائعات: "هذا رائع. بصراحة، كنت في حانة قريبة من منزلي هناك. فقال لي هذا الرجل: "أوه، من المفترض أنك تجري مفاوضات مع توتنهام". فقلت: "حسنًا، أنا جالس بجوارك وأحتسي كوبًا من الجينيس - هذا غير محتمل. قلت: "ما لم تكن تعمل لدى توتنهام، وهم في حانة "ذا سيفن ستارز" يحتسون كوبًا من الجينيس، فهذا غير محتمل على الإطلاق! لا، لست كذلك. أنا معك يا صديقي. وأنا على قناة talkSPORT. هذا ما أفعله".