علي رفعت

يسبق ريال مدريد وانتصارات باريس سان جيرمان تفيده.. برشلونة يقترب من حجز مكانه في كأس العالم للأندية!

موقف مميز لكتالونيا في تصنيف المونديال

أكدت تقارير صحفية صادرة عن صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نادي برشلونة بات في وضع ممتاز ومميز للغاية لحجز مقعده في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية المقررة إقامتها عام 2029 ، مستفيدًا من نتائجه القوية في البطولات الأوروبية ومستغلاً تعثر منافسيه المباشرين في الليجا.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الكتالوني استغل جيدًا النسختين الأخيرتين من بطولة دوري أبطال أوروبا ليجمع 73 نقطة، مما يضعه في المركز الرابع في التصنيف الأوروبي العام خلف أندية آرسنال الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونخ الألماني، وهو ما يمنحه الأفضلية الكاملة في صراع التأهل المونديالي.


  • برشلونة يتفوق على القطبين العاصميين

    وأشارت الصحيفة إلى أن الموقف الحالي لبرشلونة يجعله يتقدم بفارق مريح على ملاحقيه في إسبانيا، حيث يتفوق بفارق 14 نقطة كاملة عن أتلتيكو مدريد الذي يملك 59 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن ريال مدريد الذي يتواجد في جعبته 57 نقطة فقط، وهو ما يعزز حظوظ البلوجرانا في خطف إحدى البطاقتين المخصصتين للأندية الإسبانية في البطولة العالمية.

    وأضافت التقارير أن هذا التقدم يمنح برشلونة أخذ الثأر الرياضي من غريميه التقليديين، بعد أن حرمه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد من التواجد في النسخة الأولى الموسعة من مونديال الأندية التي أقيمت عام 2025.

  • تتويج باريس سان جيرمان يخدم مصالح الكتلان

    وكشفت الصحيفة عن تفاصيل تخدم مصلحة برشلونة بشكل مباشر، وتتعلق بنجاح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا وتحقيق الثنائية القارية المتتالية، مما يجعله الفريق الأوروبي الوحيد الذي ضمن تأهله رسميًا إلى مونديال 2029 بصفته بطلاً للقارة دون الحاجة للنظر إلى تصنيف النقاط.

    هذا التتويج الباريسي حرم نادي آرسنال الإنجليزي من حسم بطاقة التأهل المباشر رغم وصوله إلى المباراة النهائية، مما أبقى الصراع مفتوحًا على مقاعد التصنيف، وجعل برشلونة يحافظ على موقعه المتقدم في الترتيب العام دون تهديد حقيقي من أبطال جدد قد يخلطون أوراق النقاط في القارة العجوز.


  • المغرب يقترب من استضافة الحدث العالمي

    وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لم يحسم بشكل رسمي حتى الآن هوية الدولة المستضيفة لنسخة مونديال الأندية 2029، إلا أن هناك مؤشرات قوية تمنح المملكة المغربية أفضلية كبرى لتنظيم هذا الحدث الرياضي الضخم.

    وتأتي قوة الملف المغربي في إطار الاستعدادات المكثفة للبلاد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 م بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، مما يجعل تنظيم مونديال الأندية بمثابة البروفة المثالية لاختبار الجاهزية والبنية التحتية للملاعب والمنشآت الرياضية.