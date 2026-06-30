AFP
يريد تغييرات هيكلية في المنتخب.. كلوب يرد على تولي ألمانيا بعد الخروج من كأس العالم!
ألمانيا تودع البطولة
تعرضت «المنتخب الألماني» لكارثة رياضية هائلة بعد إقصائها من البطولة على يد فريق يقل ترتيبه عنها بـ 31 مرتبة. وعلى الرغم من إرسال 55 عرضية — وهو رقم قياسي — إلا أن فريق ناجلسمان افتقر إلى الفعالية التهديفية، وتعادل 1-1 على مدار 120 دقيقة بعد هدف التعادل الذي سجله كاي هافرتس في الشوط الثاني. وفي نهاية المطاف، أدت ركلات الترجيح المثيرة للأعصاب في مرحلة «الموت المفاجئ» إلى إقصاء حامل لقب كأس العالم أربع مرات من البطولة للمرة الأولى في تاريخه بركلات الترجيح.
- AFP
كلوب ينفي وجود منصب شاغر في الوقت الحالي
خلال ظهوره على قناة «ماجنتا تي في»، سُئل كلوب، رئيس قسم كرة القدم العالمية في «ريد بول»، بشكل مباشر عما إذا كان سيفكر في العودة إلى مقعد المدرب لإنقاذ منتخب بلاده.
وقال المدرب السابق لليفربول وبوروسيا دورتموند: «لم أفكر في ذلك بعد. أدرك أنه عندما تُطرح مسألة منصب مدرب المنتخب الوطني، يُذكر اسمي بشكل أو بآخر. لكن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك حقاً. ليس لدي ما أقوله في هذا الشأن. لدي وظيفة أستمتع بها كثيراً. وعلى حد علمي، فهي ليست وظيفة بدوام جزئي».
النهج التكتيكي يتعرض لانتقادات شديدة
ورغم أن عقد ناجلسمان لا يزال ساريًا حتى عام 2028، إلا أن معاناة المنتخب الألماني في اختراق خط الدفاع المنخفض الصلب لباراجواي قد أثارت جدلًا وطنيًّا واسعًا.
وسلط كلوب الضوء على النقص الواضح في التنفيذ من جانب أبرز المواهب الإبداعية في الفريق، قبل أن يشير إلى أن الاتحاد الألماني لكرة القدم بحاجة إلى فلسفة تطويرية جديدة تمامًا من القمة إلى القاعدة.
وأضاف كلوب: «يجب أن نهاجم من الأجنحة. لا يوجد بديل. نعلم جميعًا مدى براعة هؤلاء اللاعبين، لكنهم لم يظهروا ذلك على أرض الملعب. بعد ثلاثة أشهر، سنعود لنشيد بفيرتز وموسيالا مرة أخرى ونمدح مدى روعتهم، لكن ليس الآن.
"كانت باراجواي تمتلك الفرصة لتحقيق إنجاز ما، بينما كانت ألمانيا تحت ضغط لتحقيق شيء ما. كان الجميع في الملعب يفكرون: الآن سوف يقلبون النتيجة! لكننا لم نفعل ذلك. لقد تركناهم يفلتون من العقاب.
"يمكننا التحدث عن الاتحاد الألماني لكرة القدم. علينا بالتأكيد تغيير بعض الأمور. يمكننا البدء بفئة تحت 10 سنوات والانتظار بضع سنوات لنرى النتائج".
- AFP
تنتظرنا عملية مراجعة ذاتية هيكلية عميقة
يواجه المنتخب الألماني المحبط عملية تقييم صعبة بعد الهزيمة، في ظل تزايد الضغوط على الجهاز الفني والإدارة. ومع اقتراب الدورة الدولية المقبلة، يتعين على الاتحاد الألماني لكرة القدم أن يقرر ما إذا كان سيدعم رؤية ناجلسمان طويلة المدى أم سيشرع في إجراء تغييرات فورية.
على النقيض من ذلك، تمضي باراجواي بثقة هائلة نحو مباراة تاريخية في دور الـ16 ضد إما فرنسا أو السويد في فيلادلفيا، دون أن تكترث مطلقًا بسمعة منافسيها.