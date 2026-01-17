"من يريد إطلاق صافرات الاستهجان فليفعل خارج الملعب!".. ريال مدريد يحذر جماهيره قبل مباراة ليفانتي

وبحسب ما جرى إبلاغه رسميًا لرابطة المشجعين، فإن إدارة النادي ستقوم بمراجعة جميع تسجيلات كاميرات المراقبة داخل ملعب برنابيو عقب نهاية المباراة مباشرة، من أجل رصد أي مشجع يثبت قيامه بإطلاق صافرات الاستهجان أو توجيه صيحات الاستهجان ضد الفريق أو اللاعبين أثناء اللقاء. وأكد النادي أن أي شخص يتم توثيق تورطه في هذا السلوك سيُتخذ بحقه قرار فوري بالمنع من دخول مدرج "جرادا دي أنيماسيون" مستقبلاً.

وأكدت إدارة ريال مدريد في رسالتها إلى المشجعين موقفها بلهجة حاسمة، مشددة على أن دعم الفريق داخل الملعب يجب أن يكون إيجابيًا وخاليًا من أي مظاهر عدائية.

ونقلت إذاعة "كادينا سير" التي كشفت الخبر أن النادي قال بشكل صريح: "من يرغب في إطلاق صافرات الاستهجان، يمكنه القيام بذلك خارج الملعب"، في إشارة واضحة إلى رفض أي سلوك جماهيري سلبي داخل المدرجات.