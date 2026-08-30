يعيش المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم مرحلة مفصلية في مسيرته الاحترافية داخل صفوف برشلونة الإسباني، بعدما فرض اسمه بقوة على طاولة حسابات المدرب الألماني هانز فليك الذي اعترف بأحقيته في نيل فرصة المشاركة، بالتزامن مع استعادة الجماهير لمقطع مصور قديم يوثق حلمه المبكر في تكرار نجاحات محمد صلاح بالقارة العجوز، في وقت حسم فيه النادي الكتالوني التعاقد مع البرازيلي جابرييل جيسوس.
"يريد اللعب للكبار مثل صلاح".. وميزة صفقة جيسوس وحماس الفانتازي: فليك يعترف بأحقية حمزة عبد الكريم في المشاركة!
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فليك يؤكد استحقاق حمزة للفرصة
أكد الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني أن المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم سينال فرصته كاملة للمشاركة مع الفريق الأول خلال منافسات الموسم الحالي، بعد تألقه اللافت في الفترة الأخيرة.
وقال فليك في مؤتمر مباراة فريقه لمباراة رايو فاييكانو: "حمزة عبد الكريم يستحق أن يلعب، وسيلعب، هو يستحق اللعب بفضل ما فعله في فترة الإعداد للموسم وما يفعله في التدريبات".
وأضاف: "عبد الكريم جيد جدًا أمام المرمى، ويتمتع بعقلية جيدة، سيلعب بعض الدقائق، وسنمنحه الفرصة لإظهار إمكانياته في إحدى مباريات الدوري".
تصريحات تثير حماس في الفانتازي
جاءت تصريحات فليك لتثير حماس عشاق فانتازي الدوري الإسباني المقدم من ماركا موفيستار، حيث نشر الحساب الخاص باللعبة تساؤلًا إذا ما كان غدًا في المباراة أمام رايو سيأتي أول ظهور لحمزة في الليجا.
طموح الطفولة والسير على خطى صلاح
انتشر مقطع مصور يعود إلى عام 2020 ظهر فيه المهاجم المصري الشاب وهو يتحدث بشغف عبر قناة ناديه الأسبق الأهلي عن رغبته الكبيرة في الاقتداء بمسيرة النجم العالمي محمد صلاح وبناء مسيرة احترافية ناجحة في الملاعب الأوروبية.
ويعيش اللاعب الشاب واقعًا يقترب فيه من تحقيق أحلام طفولته، بعدما أصبح أصغر لاعب يشارك مع الفريق الأول للنادي الأهلي في القرن الحادي والعشرين، قبل انتقاله إلى برشلونة الإسباني وانضمامه لقائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026 ليصبح أصغر لاعب مصري يشارك في تاريخ البطولة العالمية.
رأي المحرر: مكاسب فنية وتطوير رغم قلة الدقائق
على عكس المتوقع ونبرة التشاؤم السارية حاليًا، يمثل انضمام مهاجم خبير مثل البرازيلي جابرييل جيسوس ميزة كبرى للمهاجم الشاب حمزة عبد الكريم في هذه المرحلة من مسيرته مع النادي الكتالوني.
ورغم أن الصفقة قد تعني تقليص فرصه المباشرة في المشاركة الأساسية، إلا أنها ترفع عنه الضغوط الإعلامية والجماهيرية الكبيرة الملقاة على عاتق مهاجم واعد داخل ناد بحجم برشلونة.
ويمنح وجود مهاجم خبير فرصة ذهبية للاعب الشاب للتعلم المباشر في التدريبات، لا سيما في كيفية تنفيذ الضغط العالي على دفاعات المنافسين، والتحرك الذكي دون كرة، والركض المستمر واستغلال المساحات، وهي تفاصيل أساسية يحتاجها لتطوير أسلوب لعبه والتكيف مع متطلبات كرة القدم في برشلونة على المدى الطويل.
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