نفى أوناي إيمري، المدير الفني لأستون فيلا، أي تكهنات بوجود علاقة ودية تربط ناديه بتشيلسي، رغم موجة الصفقات البارزة التي تمت بين الطرفين هذا الصيف. وأكد المدرب الإسباني أن الطبيعة التنافسية للدوري الإنجليزي الممتاز تعني أن كلا الفريقين يسعيان فعليًا "للقضاء" على بعضهما البعض داخل الملعب وخارجه.
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"إنهم يريدون تدميرنا".. إيمري ينفي "صداقة" تشيلسي وأستون فيلا رغم صفقات الصيف الضخمة!
إيمري يتحدث عن صفقات تشيلسي المستمرة
انخرط أستون فيلا وتشيلسي في حجم مذهل من نشاط الانتقالات خلال المواسم الأخيرة. وشهدت النافذة الصيفية الحالية انتقال إيميليانو مارتينيز إلى ستامفورد بريدج في صفقة بلغت قيمتها 7.5 مليون جنيه إسترليني، وذلك في أعقاب انتقال مورجان روجرز الضخم بقيمة 117 مليون جنيه إسترليني. في المقابل، حصل فيلا على خدمات نيكولاس جاكسون في صفقة قياسية للنادي تصل قيمتها إلى 65 مليون جنيه إسترليني، بينما وصل أليخاندرو جارناتشو على سبيل الإعارة مع التزام شرطي بالشراء.
كان الإنفاق المالي بين الجانبين هائلاً؛ فمنذ عام 2022، دفع البلوز لأستون فيلا 163.5 مليون جنيه إسترليني، بينما التزم فريق ميدلاندز بدفع 102.5 مليون جنيه إسترليني في الاتجاه المعاكس، وهو رقم قد يصل إلى 150.5 مليون جنيه إسترليني إذا أصبح انتقال جارناتشو دائمًا. وقد أثار هذا التواتر الكبير في الصفقات استغراب مسؤولين آخرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من عدم وجود أي إشارات تفيد بانتهاك أي لوائح مالية.
- AFP
"إنهم يريدون تدميرنا"
رغم التواصل المستمر المطلوب لتسهيل هذه التحركات، سارع إيمري إلى دحض أي فكرة عن وجود صداقة ناشئة بين الجانبين. وأوضح المدرب الإسباني أن العلاقة مهنية وتجارية بحتة.
وأوضح إيمري: "علاقات جيدة؟ العلاقة تقتصر فقط على الصفقات، من أجل المال، أو من أجل لاعبين آخرين. إنهم يريدون تدميرنا، ونحن نريد تدميرهم.. إنها ليست علاقة جيدة. بالطبع، لأننا نمتلك لاعبين جيدين ويمكننا أيضًا التعاقد مع لاعبين من صفوفهم، لكنها تظل علاقة غير جيدة، إنها مجرد صفقة مقابل المال أو تبادل لاعبين".
وشدد مدرب فيلا على أن تعاقدات تشيلسي مع موظفين رئيسيين، بما في ذلك مدرب الكرات الثابتة أوستن ماكفي، كانت مصممة لإضعاف فريقه. وأضاف: "إنهم يتعاقدون مع مورجان، ويتعاقدون مع إيميليانو مارتينيز لتدميرنا. أنا سعيد من أجل إيميليانو مارتينيز، وسعيد من أجل مورجان روجرز، وبالطبع أنا لست سعيدًا من أجل تشيلسي".
إعادة بناء شاملة في صيف أستون فيلا
رحيل مارتينيز والمهاجم النجم أولي واتكينز، الذي انتقل إلى الهلال، يعني أن أستون فيلا فقد ستة لاعبين أساسيين من الفريق الذي توج بلقب الدوري الأوروبي في مايو الماضي. واعترف إيمري بصعوبة المهمة التي تنتظره في دمج الوجوه الجديدة مثل ليون جوريتسكا وزيون سوزوكي. وأضاف الإسباني: "أعلم أننا يجب أن نعيد بناء الفريق. سنحتاج إلى الوقت، لكن يجب أن ننافس يوم الإثنين. كنا بحاجة للمنافسة يوم الأحد الماضي في برايتون لكننا لم نفعل ذلك. نحن نعمل كل يوم بأسرع ما يمكن لنكون جاهزين تمامًا".
- AFP
اختبار آرسنال ينتظر في فيلا بارك
يواجه فيلا مهمة شاقة حين يستضيف آرسنال، حامل اللقب، يوم الإثنين، على أمل التعويض بعد الهزيمة الساحقة 4-0 أمام برايتون. وقد يمنح إيمري الفرصة الأولى للوافدين الجدد جاكسون، وجوريتسكا، وسوزوكي في ظل سعيه لإعادة بناء تشكيلته سريعًا.
وانهال المدرب الباسكي بالإشادة على فريقه السابق قبل المواجهة، مصرحًا: "آرسنال هو المرشح الأوفر حظًا. بالنظر إلى الفريق مع وجود ميكيل أرتيتا للعام السابع على التوالي، فهم يتحسنون باستمرار ويستثمرون أكثر فأكثر. إنهم يكبرون كنادٍ في ظل نوعية اللاعبين الذين يمكنهم التعاقد معهم. أرتيتا يقوم بعمل رائع، وآرسنال هو المرشح للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. أستمتع بمشاهدتهم كثيرًا".
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