يرى آرني سلوت أن باريس سان جيرمان «لن يكون سعيداً» بالتعادل مع ليفربول، بينما يدعو المدرب إلى التفاؤل في مواجهة حامل لقب دوري أبطال أوروبا

كما تحدث سلوت عن أداء فريقه في المباراة ضد غالطة سراي، وأعرب عن سعادته بالفوز. وقال: "لقد استمتعت بكل دقيقة تقريبًا. أعجبتني طريقة لعبنا، وطريقة ضغطنا، ورد فعل الجماهير عندما كان غالطة سراي يتصرف بالطريقة التي توقعتها. كانوا مستلقين على الأرض، يلوحون بأيديهم، محاولين كسر زخمنا، لكن الجماهير ردت على الفور، وكذلك فعل لاعبونا. الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أشكو منه هو أننا خلال هذا الموسم صنعنا فرصاً أكثر بكثير مما سجلنا، وحتى اليوم لم نرقى إلى مستوى توقعات xG! وهذا أمر مستحيل [عندما تسجل أربعة أهداف].

"قبل نهاية الشوط الأول مباشرة حصلنا على ركلة جزاء، ثم حصلنا على فرصتين أخريين. كانت هناك فرص كثيرة، والشيء الجيد هو أننا قدمنا شوطين جيدين للغاية ثم خففنا من حدة أدائنا لمدة 10 دقائق تقريبًا، وهي الفترة التي عادةً ما يسجل فيها الفريق الآخر. اليوم لم ينخفض مستوانا على الإطلاق. أعتقد أن الفريق الآخر لم يحصل على أي فرصة. واصلنا صنع الفرص، وهي فوز جيد وأداء جيد."