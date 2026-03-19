يرى آرني سلوت أن باريس سان جيرمان «لن يكون سعيداً» بالتعادل مع ليفربول، بينما يدعو المدرب إلى التفاؤل في مواجهة حامل لقب دوري أبطال أوروبا
ليفربول يتغلب بسهولة على غالطة سراي
تغلب ليفربول على عجزه في مباراة الذهاب وفاز على غالطة سراي بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين، وذلك في مباراة الإياب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا التي أقيمت يوم الأربعاء على ملعب أنفيلد. أهداف دومينيك سوبوسلاي، هوغو إكيتيكي، رايان جرافنبرخ ومحمد صلاح منحت رجال سلوت فوزاً كبيراً ووضعتهم في مواجهة حامل اللقب باريس سان جيرمان. كما وصل فريق لويس إنريكي إلى ربع النهائي من البطولة بأسلوب مثير للإعجاب. فاز باريس سان جيرمان على تشيلسي ذهاباً وإياباً ليضمن فوزاً بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين على البلوز ويواصل الدفاع عن لقبه.
سلوت واثق من أن باريس سان جيرمان «لن يكون سعيدًا» بمواجهة الريدز
تحدث سلوت عن احتمال مواجهة باريس سان جيرمان في مقابلة مع قناة TNT Sports بعد المباراة. وقال: "في الموسم الماضي، تفوق علينا باريس سان جيرمان تمامًا في المباراة التي خضناها خارج أرضنا، وقد قدمنا مباراة رائعة في أنفيلد لكننا خسرنا بركلات الترجيح. وللإنصاف، لم يتراجع مستواهم. كان من الصعب عليهم أن يتحسنوا أكثر، لكنهم قدموا أداءً مبهراً حتى الآن. لا أعتقد أنهم سيكونون سعداء باللعب ضدنا بعد رؤية أدائنا الليلة، وفي الموسم الماضي كنا الفريق الوحيد الذي أجبرهم على خوض الوقت الإضافي وركلات الترجيح".
سلوت سعيد بفوز غالطة سراي
كما تحدث سلوت عن أداء فريقه في المباراة ضد غالطة سراي، وأعرب عن سعادته بالفوز. وقال: "لقد استمتعت بكل دقيقة تقريبًا. أعجبتني طريقة لعبنا، وطريقة ضغطنا، ورد فعل الجماهير عندما كان غالطة سراي يتصرف بالطريقة التي توقعتها. كانوا مستلقين على الأرض، يلوحون بأيديهم، محاولين كسر زخمنا، لكن الجماهير ردت على الفور، وكذلك فعل لاعبونا. الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أشكو منه هو أننا خلال هذا الموسم صنعنا فرصاً أكثر بكثير مما سجلنا، وحتى اليوم لم نرقى إلى مستوى توقعات xG! وهذا أمر مستحيل [عندما تسجل أربعة أهداف].
"قبل نهاية الشوط الأول مباشرة حصلنا على ركلة جزاء، ثم حصلنا على فرصتين أخريين. كانت هناك فرص كثيرة، والشيء الجيد هو أننا قدمنا شوطين جيدين للغاية ثم خففنا من حدة أدائنا لمدة 10 دقائق تقريبًا، وهي الفترة التي عادةً ما يسجل فيها الفريق الآخر. اليوم لم ينخفض مستوانا على الإطلاق. أعتقد أن الفريق الآخر لم يحصل على أي فرصة. واصلنا صنع الفرص، وهي فوز جيد وأداء جيد."
- Getty Images Sport
تحددت مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
أصبحت مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا جاهزة الآن، وقد أسفرت عن مواجهات مثيرة للاهتمام. سيواجه برشلونة فريق أتلتيكو مدريد في مباراة تجمع بين فريقين من الدوري الإسباني، بينما يعني فوز ريال مدريد على مانشستر سيتي أنه سيواجه بايرن ميونيخ بقيادة هاري كين. أما المباراة الأخرى، فستجمع بين أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، ونادي سبورتينغ لشبونة.
