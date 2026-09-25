يريد الاطلاع على تقرير اللجنة المستقلة.. رئيس وزراء إنجلترا يعلق رسميًا على معاقبة مانشستر سيتي!

في أعقاب تقارير تشير إلى هزيمة قانونية كارثية لمانشستر سيتي، تدخّل بيرنهام لتهدئة التكهنات المتصاعدة بشأن مستقبل النادي. وتحدّث رئيس الوزراء، المعروف بأنه من مشجعي إيفرتون، بُعيد انتشار أنباء عن توصّل لجنة مستقلة إلى قرار في التحقيق المستمر منذ فترة طويلة.

وفي حديثه إلى ITV Granada Reports، شدّد بيرنهام على ضرورة إجراء مراجعة دقيقة للمستندات قبل أن يصدر المشجعون أو المحللون أي أحكام نهائية. وقال بيرنهام: "لقد علمتُ بالأمر للتو، وأعتقد أنها مجرد تقارير في هذه المرحلة. لكن إذا تأكدت، فمن الواضح أنني سأرغب في الاطلاع على تقرير اللجنة المستقلة".

وكان حذراً بشكل خاص من الدعوات الفورية إلى تجريد النادي من ألقابه التاريخية، مضيفاً: "لا ينبغي للناس أن يتسرّعوا في استخلاص مثل هذه النتائج. أعلم أن هذه كانت عملية طويلة بين النادي والدوري الإنجليزي. وأعتقد أنها كانت عملية مثيرة للجدل إلى حدّ كبير. لذا لا أعتقد أن الأمر بسيط إلى درجة التسرّع في استخلاص النتائج. أعتقد أننا جميعاً بحاجة إلى دراسة تقرير اللجنة المستقلة بتفصيل كبير قبل التوصل إلى أي استنتاجات".