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يريد الاطلاع على تقرير اللجنة المستقلة.. رئيس وزراء إنجلترا يعلق رسميًا على معاقبة مانشستر سيتي!
بيرنهام يدعو إلى الهدوء
في أعقاب تقارير تشير إلى هزيمة قانونية كارثية لمانشستر سيتي، تدخّل بيرنهام لتهدئة التكهنات المتصاعدة بشأن مستقبل النادي. وتحدّث رئيس الوزراء، المعروف بأنه من مشجعي إيفرتون، بُعيد انتشار أنباء عن توصّل لجنة مستقلة إلى قرار في التحقيق المستمر منذ فترة طويلة.
وفي حديثه إلى ITV Granada Reports، شدّد بيرنهام على ضرورة إجراء مراجعة دقيقة للمستندات قبل أن يصدر المشجعون أو المحللون أي أحكام نهائية. وقال بيرنهام: "لقد علمتُ بالأمر للتو، وأعتقد أنها مجرد تقارير في هذه المرحلة. لكن إذا تأكدت، فمن الواضح أنني سأرغب في الاطلاع على تقرير اللجنة المستقلة".
وكان حذراً بشكل خاص من الدعوات الفورية إلى تجريد النادي من ألقابه التاريخية، مضيفاً: "لا ينبغي للناس أن يتسرّعوا في استخلاص مثل هذه النتائج. أعلم أن هذه كانت عملية طويلة بين النادي والدوري الإنجليزي. وأعتقد أنها كانت عملية مثيرة للجدل إلى حدّ كبير. لذا لا أعتقد أن الأمر بسيط إلى درجة التسرّع في استخلاص النتائج. أعتقد أننا جميعاً بحاجة إلى دراسة تقرير اللجنة المستقلة بتفصيل كبير قبل التوصل إلى أي استنتاجات".
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استمرار مانشستر سيتي في موقفه الثابت مع تواصل المعركة القانونية
على الرغم من خطورة النتائج التي تم الكشف عنها، حافظ مانشستر سيتي على موقف ثابت، مكرراً إيمانه ببراءته وبصحة الأدلة التي بحوزته. ورداً على آخر المستجدات، قال متحدث باسم النادي: "لا تزال إجراءات الدوري الإنجليزي جارية، مع وجود عناصر مهمة لم تُستكمل بعد، وتخضع لسرية تامة. وعليه، فإن موقف نادي مانشستر سيتي لا يزال متسقاً مع بيان النادي الصادر في فبراير 2023. لقد احترم النادي الإجراءات القانونية الواجبة بكل حرص على مدى ثماني سنوات، على أساس أن مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وإدارته التنفيذية سيتصرفان كجهة تنظيمية مستقلة ونزيهة وعادلة، بعيدة عن أي تأثير متحيز."
يتمحور جوهر النزاع حول مزاعم بأن سيتي قدّم معلومات مالية غير دقيقة إلى الدوري بين عامي 2009 و2018، وهي فترة زمنية رسّخ خلالها مكانته كقوة مهيمنة في البلاد. وتشمل التهم 54 مزعماً بعدم تقديم بيانات مالية دقيقة و14 مخالفة تتعلق برواتب اللاعبين والمدربين.
التهديد بعقوبات رياضية غير مسبوقة
لقد أدى حجم الإدانة المُبلَّغ عنه بطبيعة الحال إلى جدل حاد حول نوع العقوبة التي قد تكون مناسبة لمخالفات بهذا الحجم. وإذا تم تأييد النتائج عبر عملية الاستئناف، فإن الدوري الإنجليزي الممتاز يملك مجموعة واسعة من الأدوات التأديبية تحت تصرفه، تتراوح بين الغرامات المالية الثقيلة وصولاً إلى العقوبة الرياضية القصوى المتمثلة في الطرد من دوري الأضواء.
وبموجب اللوائح الخاصة بالدوري، تملك لجنة مستقلة صلاحية الجمع بين عقوبات مختلفة، أو حتى ابتكار عقوبات جديدة تماماً تراها مناسبة لخطورة المخالفة. والقيد الحقيقي الوحيد هو اشتراط التناسب؛ فأي عقوبة تُعتبر قاسية بشكل مفرط أو غير مرتبطة بالمخالفات المحددة قد تكون عرضة للإلغاء من قبل قاضٍ رفيع المستوى خلال المرحلة التالية من العملية القانونية.
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عملية استئناف طويلة تنتظر حاملي اللقب
بينما ركّزت العناوين الأولى على وصف "الإدانة"، فإن الواقع يشير إلى أن الآلية القانونية ستستمر في العمل ببطء. ومن المفهوم أن عملية الاستئناف لن تبدأ قبل عدة أشهر، ما ينقل القضية إلى ساحة جديدة يُتوقع أن يترأس فيها قاضٍ رفيع المستوى دراسة النتائج. وهذا يضمن أن الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز سيختتم على الأرجح قبل تطبيق أي عقوبات رياضية نهائية. ولا تزال استراتيجية النادي تتركز على "التأثير المتحيّز" الذي يعتقدون أنه لوّن التحقيق، وهو ادعاء تمسكوا به منذ الإحالة الأصلية في مطلع عام 2023.
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