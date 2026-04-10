يدعم ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، ميكيل ميرينو في تعافيه بشكل مذهل من الإصابة قبل نهاية الموسم، على الرغم من خضوعه لعملية جراحية في قدمه المكسورة
ثقة أرتيتا في تعافي ميرينو
تلقى مشجعو أرسنال دفعة معنوية كبيرة فيما يتعلق بلياقة ميرينو، حيث أشار أرتيتا - قبل مباراة السبت ضد بورنموث - إلى أن لاعب الوسط قد يتعافى قبل الموعد المتوقع في التوقعات الأولية لعودته. وبعد خضوعه لعملية جراحية لإصلاح كسر إجهادي في قدمه اليمنى تعرض له خلال مباراة مانشستر يونايتد في يناير، خشي الكثيرون أن يكون موسم اللاعب الإسباني قد انتهى، لكن مدربه يعتقد أن عودته أصبحت وشيكة.
وفي حديثه عن تقدم ميرينو، قال أرتيتا: "إنه لاعب آخر سيتجاوز كل الحدود. لقد تخلص من الجبيرة الآن. وهو يقوم بالكثير من التمارين بالفعل. لقد استجاب بشكل جيد جدًا للجراحة. ولا يشعر بأي ألم. الأمر متروك للطاقم الطبي للذهاب أبعد من ذلك قليلاً. لكنني متأكد من أن هناك فرصة لتقصير تلك المدة. وإذا كان هناك شخص قادر على تحقيق ذلك، فأنا متأكد من أنه سيكون ميكيل مرة أخرى".
إيزي يعود للمشاركة في مباراة بورنموث
بينما يواصل ميرينو رحلة تعافيه الطويلة، تلقى «المدفعجية» دفعة معنوية فورية بخبر جاهزية إبيريتشي إيزي للعب. وكان اللاعب الدولي الإنجليزي قد غاب عن المباريات الثلاث الأخيرة بعد تعرضه لإصابة في أسفل الساق خلال الفوز على باير ليفركوزن، لكنه عاد إلى التدريبات الكاملة استعدادًا للرحلة إلى بورنموث.
وأشاد أرتيتا بتفاني صانع الألعاب في التعافي، قائلاً: "إنه جاهز. لقد [تقدم على الجدول الزمني]، في أول محادثة لي معه بعد أن شعر بألم خفيف، أراد أن يكون جاهزاً في الأسبوع التالي، وكنا نعلم أن ذلك مستحيل. لكن التعافي، والإرادة التي أظهرها منذ اليوم الأول للعودة بأسرع وقت ممكن، وكيف دفع الطاقم الطبي ونفسه ليكون جاهزًا غدًا، من الرائع مشاهدة ذلك."
يخضع أوديغارد لاختبار لياقة بدنية جديد
ومع ذلك، فإن الأخبار ليست إيجابية بالكامل بالنسبة لفريق شمال لندن، حيث ظهرت شكوك جديدة حول إصابة القائد مارتن أوديغارد. ويبدو أن أوديغارد، الذي عاد مؤخرًا فقط من إصابة في الركبة، تعرض لإصابة خفيفة خلال الفوز الذي حققه الفريق في منتصف الأسبوع على سبورتينغ لشبونة في لشبونة. وقد علق مدرب منتخب النرويج ستالي سولباكين بالفعل على الموقف، مشيرًا إلى أنها قد تكون مجرد انتكاسة بسيطة.
وقال سولباكين لقناة TV 2: "تلقى مارتن ضربة في مكان لم يكن ينبغي أن يتعرض لها، لكنني أعتقد أنه سيعود إلى الملعب في المستقبل القريب. لقد عاد للعب وشارك في مباراتين لمدة 60 دقيقة. [الآن تعرض] لانتكاسة بسيطة، لكن هذا لا يعني الكثير". اختار أرتيتا التكتم بشأن حالة القائد، رافضاً تأكيد أو نفي جاهزيته للعب في عطلة نهاية الأسبوع.
المزيد من المستجدات بشأن تشكيلة الفريق من ملعب الإمارات
يواجه أرسنال عدة مشكلات أخرى مع اقتراب الموسم من مرحلته الحاسمة. وظل أرتيتا متحفظًا بشأن الوضع الحالي لبوكايو ساكا وجوريان تيمبر، رغم أنه ألمح إلى حدوث تطورات في العيادة الطبية. وأشار إلى حدوث «تغييرات منذ الأمس» فيما يتعلق باللياقة البدنية لنجومه في خطي الدفاع والهجوم. ومن الجدير بالذكر أن بييرو هينكابي قد عاد إلى التدريبات.