معتز الجمال

ترجمه

يدافع باريس سان جيرمان عن محاولته تأجيل مباراة لينس الحاسمة، بعد أن أدى موقف ليفربول بشأن ذكرى هيلزبره إلى تعطيل الخطة الأولية لدوري أبطال أوروبا

دافع المستشار الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، لويس كامبوس، عن طلب النادي المثير للجدل بتأجيل مباراته المقبلة في الدوري الفرنسي ضد لينس، والتي ستحدد مصير لقب الدوري. ويسعى بطل الدوري الفرنسي إلى الحصول على مزيد من الوقت للاستعداد بين مباراتي الذهاب والإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول. ويأتي ذلك في أعقاب تغيير في جدول المباريات تم إجراؤه احتراماً لذكرى كارثة هيلزبره.

  • احترام تاريخ ليفربول المأساوي

    في حديثه إلى قناة RMC Sport، أوضح كامبوس سبب طلب باريس سان جيرمان من رابطة كرة القدم المحترفة (LFP) تغيير موعد مبارياته المحلية. كان من المقرر أصلاً خوض مباراتي الدوري الأوروبي ضد ليفربول في 7 و15 أبريل. لكن كان لا بد من تعديل الجدول.

    وقال كامبوس: "في البداية، كنا نرغب في خوض مباريات دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، ثم يوم الأربعاء. لكن بما أن ليفربول لا يستطيع اللعب يوم 15 أبريل، فقد احترمنا تاريخ ليفربول لأن هذا التاريخ يمثل مأساة للنادي". وبدلاً من ذلك، ستُقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 14 أبريل، مما يقلص فترة الاستراحة المتاحة لباريس سان جيرمان.

    الدفاع عن معامل كرة القدم الفرنسية

    وأكد المستشار الرياضي أن باريس سان جيرمان لا يحاول إهانة منافسيه على اللقب. بل إن النادي يعتقد أن هذه الخطوة ضرورية من أجل معامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) الخاص بالبلاد. وأوضح قائلاً: "موقف باريس سان جيرمان واضح جداً، وهو ثمرة تفكير عميق من جانبنا جميعاً في المزايا والعيوب التي تنطوي عليها هذه الخطوة، ليس فقط بالنسبة لباريس سان جيرمان، بل بالنسبة لكرة القدم الفرنسية برمتها".

    تكافح فرنسا حاليًا للحفاظ على مركزها ضمن الخمسة الأوائل في أوروبا. وحذر كامبوس من أن خسارة هذا المركز الخامس ستخلق مشاكل كبيرة لجميع الفرق الفرنسية، وليس فقط للبطل الحالي.

    لكن الوضع ليس واضحاً تماماً بالنسبة لفريق لانس، حيث أن الرهانات كبيرة في مباراة الدوري الفرنسي، التي ستشهد مواجهة بين الفريقين المتصدرين للدوري في لقاء قد يكون حاسماً.

  • نادي لينس يرفض طلب التأجيل

    على الرغم من الحجج التي ساقها النادي الباريسي، عارض نادي لانس بشدة التغيير المقترح في الجدول الزمني. فقد أصدر النادي الشمالي بيانًا رسميًا رفض فيه الفكرة رسميًا، مبررًا ذلك بأن مسيرته في الدوري المحلي لا ينبغي أن تصبح «متغيرًا قابلًا للتعديل» لمجرد تلبية الطموحات الأوروبية للأندية الأكثر ثراءً. وأشار لينس إلى أنه في حال تم تأجيل المباراة، فسيبقى الفريق دون مباراة تنافسية لمدة 15 يوماً، مما سيؤثر بشكل كبير على إيقاعه خلال مرحلة حاسمة من الموسم. ويؤكد النادي على ضرورة حماية نزاهة الدوري ومعاملة جميع الأندية المشاركة على قدم المساواة.

    في انتظار القرار النهائي من رابطة الدوري الفرنسي

    ويقع القرار النهائي الآن على عاتق مجلس إدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، الذي من المقرر أن يجتمع يوم الخميس. ويواجه المجلس خيارًا صعبًا بين دعم فريق فرنسي على الساحة القارية والحفاظ على نزاهة سباق صراع اللقب المتكافئ، حيث يتصدر باريس سان جيرمان الترتيب حاليًا برصيد 60 نقطة من 26 مباراة. أما لينس فقد جمع 59 نقطة ويحتل المركز الثاني، متأخرًا بنقطة واحدة فقط رغم خوضه مباراة أكثر.

