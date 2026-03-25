في حديثه إلى قناة RMC Sport، أوضح كامبوس سبب طلب باريس سان جيرمان من رابطة كرة القدم المحترفة (LFP) تغيير موعد مبارياته المحلية. كان من المقرر أصلاً خوض مباراتي الدوري الأوروبي ضد ليفربول في 7 و15 أبريل. لكن كان لا بد من تعديل الجدول.

وقال كامبوس: "في البداية، كنا نرغب في خوض مباريات دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، ثم يوم الأربعاء. لكن بما أن ليفربول لا يستطيع اللعب يوم 15 أبريل، فقد احترمنا تاريخ ليفربول لأن هذا التاريخ يمثل مأساة للنادي". وبدلاً من ذلك، ستُقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 14 أبريل، مما يقلص فترة الاستراحة المتاحة لباريس سان جيرمان.