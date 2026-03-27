يخشى برشلونة الأسوأ بالنسبة لرافينها، بينما يشرح كارلو أنشيلوتي سبب استبدال الجناح البرازيلي في الشوط الأول من مباراة فرنسا
خروج مبكر في بوسطن
شكلت المباراة الودية التي أقيمت على ملعب جيليت الظهور رقم 37 لرافينها مع المنتخب الوطني منذ بدايته في عام 2021، لكنها انتهت مبكراً بالنسبة للاعب البالغ من العمر 28 عاماً. على الرغم من البداية المشرقة التي أربك فيها خط الدفاع الفرنسي بحركاته المميزة بدون الكرة، لم يظهر نجم برشلونة في الشوط الثاني، وكان غيابه محسوسًا حيث حافظت فرنسا، التي لعبت بعشرة لاعبين، على تقدمها، مما دفع أنشيلوتي إلى الرد على الأسئلة المتعلقة بخطورة الحالة البدنية للجناح.
وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، اتصل الطاقم الطبي لبرشلونة برافينها، ويشعرون بقلق بالغ من أنه تعرض لإصابة قد تبعده عن الملاعب لفترة.
تقييم أنشيلوتي التكتيكي
على الرغم من النتيجة، سارع أنشيلوتي إلى الدفاع عن أداء مهاجميه الأساسيين، مع توضيح الأسباب الطبية وراء التغيير الذي أجري في الشوط الأول. وأعطى المدرب الإيطالي الأولوية لسلامة لاعبيه على حساب السعي وراء تحقيق نتيجة في مباراة تحضيرية.
وقال أنشيلوتي للصحفيين: "أعتقد أن رافينها لعب بشكل جيد للغاية. عانى من بعض الألم العضلي في نهاية الشوط الأول واضطررنا إلى استبداله، لكنه حصل على العديد من الفرص وكان تحركه بدون الكرة جيداً للغاية. أما فيني، فهو يحاول دائماً؛ إنه يصنع الفارق دائماً. لا يمكن للمهاجم أن يسجل دائماً، لكن العمل الذي قام به كلاهما كان جيداً".
تجاهل هتافات «نيمار»
جاءت الهزيمة في بوسطن وسط هتافات الجماهير المطالبة بإشراك نيمار الذي تم استبعاده، لكن أنشيلوتي ظل ثابتًا في دعمه للاعبين الذين أظهروا شخصية قوية أمام المرشحين للفوز بكأس العالم. وقال: "علينا الآن أن نتحدث عن أولئك الموجودين هنا، الذين لعبوا، وقدموا كل ما لديهم، وأظهروا شخصية قوية، وعملوا بجد كبير. وأنا راضٍ. أعتقد أن مباراة اليوم أوضحت لي تماماً أننا قادرون على منافسة أفضل الفرق في العالم. ولا أشك في ذلك أبداً."
اختبار اللياقة البدنية في فلوريدا
وتتوجه البرازيل الآن إلى أورلاندو لمواجهة كرواتيا يوم الثلاثاء، في مباراة تُعد بمثابة آخر اختبار مهم قبل انطلاق كأس العالم في يونيو. ولا تزال مشاركة رافينها محل شك كبير، وقد يختار أنشيلوتي منح هنريكي فرصة للعب أساسيًا حتى يستعيد لياقته. وسيتابع الطاقم الطبي تعافي الجناح عن كثب، حيث إن أي غياب طويل سيشكل ضربة قوية لطموحات برشلونة المحلية واستعدادات البرازيل.