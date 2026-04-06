يختتم جيرنوت تراونر الكتاب: أين هم أبطال فينورد في دوري المؤتمرات الآن؟

إن رحيل جيرنوت تراونر الوشيك عن فينورد يعني نهاية حقبة. لا يزال «الصيدلي» حالياً آخر لاعب متبقٍ في التشكيلة الأساسية من الفريق المتميز الذي وصل إلى نهائي دوري المؤتمرات في عام 2022. لكن أين ذهب الباقون؟ موقع «فوتبالزون» بحث في الأمر!
بانتقاله إلى ليفربول، أصبح صانع العام الأوروبي الخالد أغلى مدرب هولندي على الإطلاق. فقد جلب سلوت لفريق فينورد ما لا يقل عن 11 مليون يورو. وبالرغم من أنه أصبح الآن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن هذا المدرب الناجح يواجه صعوبات جمة هذا الموسم في أنفيلد.
حارس مرمى روتردام بيجلو، الذي عاد مؤخراً إلى صفوف المنتخب الهولندي، كان حارس المرمى في تيرانا. وفي يناير، غادر نهائياً نادي فينورد الذي نشأ فيه. ويبدو أن بيجلو سيحافظ على مكانة ناديه الجديد جنوة في الدوري الإيطالي.
كما لا يزال جيرترويدا في دائرة اهتمام المنتخب الهولندي بالنسبة لمعظم مشجعي فينورد. وقد انتقل اللاعب الذي خاض 20 مباراة دولية في عام 2024 إلى نادي آر بي لايبزيغ مقابل مبلغ ضخم بلغ 20 مليون يورو، لكنه لم يتمكن من إقناع المدربين هناك. ولحسن الحظ، يحظى جيرترويدا بالتقدير في صفوف نادي سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز.
نأمل أن يحظى تراونر بتوديع لائق في الأشهر المقبلة. فقد خاض اللاعب النمساوي آخر مباراة له مع فينورد في 18 مايو من العام الماضي. وكان تراونر لاعباً أساسياً تحت قيادة آرني سلوت في الموسم الذي توج فيه الفريق باللقب، لكنه عانى بعد ذلك من سلسلة من الإصابات.
انتقل سينيسي إلى بورنموث، ناديه الحالي، مقابل 15 مليون يورو بعد موسم دوري المؤتمرات. وقد خاض حتى الآن، بصفته لاعبًا دوليًا ثلاث مرات مع الأرجنتين حاملة لقب كأس العالم، ما يزيد عن مائة مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. وبعد انتهاء هذا الموسم، سيبحث عن فرصة للارتقاء إلى مستوى أعلى دون دفع أي رسوم انتقال.
أعرب العديد من مشجعي فينورد عن أسفهم لانضمام مالاسيا بشكل مفاجئ إلى منافسهم بي إس في الموسم الماضي. وقد حقق الظهير الأيسر الروتردامي انتقالًا حلميًا إلى مانشستر يونايتد مقابل 15 مليون يورو، لكنه ظل على الهامش لسنوات. وينتهي عقد مالاسيا في أولد ترافورد الصيف المقبل، وستكون خطوته التالية حاسمة.
أورسنز هو اللاعب الأكثر ثباتاً الذي غادر فينورد. وقد حصل نادي روتردام حتى الآن على 13 مليون يورو مقابل اللاعب النرويجي، وهو مبلغ قد يرتفع إلى 15 مليون يورو من خلال المكافآت. وسيخوض لاعب الوسط هذا الموسم مباراته رقم 200 مع بنفيكا. ومع ذلك، فقد أنهى أورسنيس مسيرته الدولية في سن مبكرة نسبياً، لأنه أراد التركيز أكثر على مسيرته مع النادي وحياته الخاصة.
الرجل الذي قاد فينورد إلى تجاوز مرحلة التصفيات في عام 2021، يرتبط بعقد مع نادي إيندهوفن منذ سنوات. وقد حصد تيل مع فريق PSV ما لا يقل عن ستة ألقاب هولندية خلال السنوات الماضية. وسيضاف قريبًا لقب سابع إلى رصيده.
كان كوكجو، اللاعب من هارلم، بلا منازع أكثر اللاعبين موهبة في هذا التشكيل. وقد باعه نادي فينورد إلى بنفيكا مقابل 29.7 مليون يورو. وهو الآن يحقق حلمه بصفته قائدًا لفريق بشيكتاش، النادي الذي نشأ فيه. بالإضافة إلى ذلك، خاض صانع الألعاب هذا 48 مباراة دولية مع المنتخب التركي. ومن المحتمل أن يحاول تحطيم الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية.
لا يزال نيلسون، الذي تم استعارته من أرسنال، مملوكًا للنادي اللندني، لكنه قضى السنوات الأخيرة مع فولهام وبرينتفورد. وفي النادي الأخير، يقضي معظم وقته هذا الموسم على مقاعد البدلاء. ويستمر عقد اللاعب الإنجليزي مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حتى منتصف عام 2027.
لعب أفضل هداف في البطولة الأوروبية، بعد موسمه البطولي مع فينورد، لصفوف فرق جينك وكريمونيزي ورينجرز. وفي الصيف الماضي، انتقل ديسيرز إلى صفوف باناثينايكوس، لكنه يعاني منذ أشهر من إصابة خطيرة.
بعد أن حقق نادي فينورد عائدات بلغت 25 مليون يورو من بيع سينيسترا إلى نادي ليدز يونايتد، انتقل اللاعب الكولومبي بعد عام واحد إلى نادي بورنموث. لكن بسبب الإصابات المتكررة، لم ينجح الجناح في فرض نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي الصيف الماضي، انضم سينيسترا إلى نادي كروزيرو على سبيل الإعارة، لكنه لم يشارك سوى في 68 دقيقة حتى الآن بسبب إصابة جديدة.
خلال المباراة النهائية التي خسرها الفريق، أشرك سلوت العديد من اللاعبين البدلاء. ولا يزال اللاعبان المخضرمان ينس تورنسترا (37 عامًا، سبارتا روتردام) وبريان لينسن (35 عامًا، NEC نيميجن) صديقين حميمين ويلعبان حاليًا في دوري الدرجة الأولى الهولندي (VriendenLoterij Eredivisie).
أما ماركوس بيدرسن (25 عامًا، تورينو)، وأليرزا جاهانباخش (32 عامًا، دندر)، وباتريك واليمارك (24 عامًا، ليخ بوزنان)، فيجربون حظهم في أماكن أخرى في أوروبا. أما اللاعب البديل الذي قطع شوطًا طويلًا دون أن يشارك في المباراة فهو رامون هندريكس (24 عامًا، شتوتغارت)، الذي يقدم أداءً ممتازًا هذا الموسم في الدوري الألماني ودوري أوروبا.