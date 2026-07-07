يخاف من اعتزاله النهائي.. والد نيمار يبعث برساله مؤثرة لنجله عقب خسارة البرازيل

أكد نيمار اعتزاله اللعب مع المنتخب الوطني عقب الهزيمة المفاجئة بنتيجة 2-1 أمام النرويج في ملعب ميتلايف. وبدا اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا محطمًا بشكل واضح على أرض الملعب بعد أن سجل إيرلينج هالاند ثنائية أدت إلى خروج «السيليساو» من دور الـ16، في أبكر خروج للبرازيل من كأس العالم منذ عام 1990.

وعلى الرغم من تسجيله ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليصبح أول برازيلي يصل إلى 80 هدفًا دوليًا، اعترف نيمار بأن مسيرته مع القميص الأصفر الشهير قد وصلت إلى نهايتها.

المهاجم، الذي بدا حزينًا للغاية على أرض الملعب بعد صافرة النهاية، خاطب وسائل الإعلام في المنطقة المختلطة وسط جو كئيب. وقال للصحفيين: «حاولت، حاولت. الآن انتهى الأمر. بدأت هنا؛ وانتهيت هنا». ويشير هذا الإعلان إلى نهاية رحلة استمرت 16 عامًا شهدت فوزه بكأس القارات عام 2013 وقيادته لمنتخب بلاده للفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية عام 2016.



