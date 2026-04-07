يحلم جوناثان رو بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن مهاجم بولونيا يأمل في لفت انتباه توماس توخيل ليضمن مكانه في تشكيلة منتخب إنجلترا لبطولة كأس العالم

بعد أن واجه صعوبات في البداية للتأقلم مع المتطلبات التكتيكية الصارمة لكرة القدم الإيطالية عقب انتقاله من مرسيليا الصيف الماضي، يمر رو الآن بفترة رائعة أمام المرمى. فقد أصبح الجناح عنصراً أساسياً في تشكيلة فينتشنزو إيتاليانو، حيث سجل ستة أهداف حتى الآن، خمسة منها جاءت في بداية عام 2026 الحافلة بالأحداث.

وفي حديثه إلى صحيفة كورييري دي بولونيا، استذكر المهاجم رحلته من دوري الدرجة الثانية إلى ملعب ريناتو دالارا.

"إنها أفضل لحظة منذ وصولي إلى بولونيا. أفضل لحظة في مسيرتي لا تزال هي السنة الماضية التي قضيتها مع نورويتش في دوري الدرجة الثانية. لعبت كثيرًا، وسجلت العديد من الأهداف، حتى الأهداف المهمة"، اعترف رو.



