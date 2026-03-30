يحتاج برشلونة إلى أن «يتفاوض جواو كانسيلو بشأن إنهاء عقده» في ظل صعوبات النادي في الاحتفاظ بالظهير الأيمن السابق لمانشستر سيتي

وقد أعرب نادي "البلوغرانا" عن سعادته بالتأثير الذي أحدثه اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا منذ عودته إلى النادي في يناير. ومع ذلك، مع بقاء عام واحد فقط على انتهاء عقده مع الهلال، فإن خيار الإعارة مرة أخرى أصبح غير وارد فعليًا ما لم يوافق المدافع على تمديد عقده مع الفريق السعودي - وهو خيار لا يجذب اللاعب حاليًا. وبالتالي، فإن الاستراتيجية الأساسية لبرشلونة هي تشجيع الظهير على التفاوض بشأن "إنهاء عقده"، وفقًا لصحيفة ماركا.

من خلال ضمان إنهاء العقد، سيتمكن كانسيلو من الانضمام إلى برشلونة كلاعب حر، متجاوزًا رسوم الانتقال التي يتردد النادي في دفعها. ومع ذلك، فإن هذا المسار يتطلب تضحية مالية كبيرة من لاعب مانشستر سيتي السابق، الذي سيضطر إلى التنازل عن ما تبقى من راتبه المربح في الشرق الأوسط. في حين أنه قبل بالفعل راتبًا أقل للعودة إلى كاتالونيا، فإن هذه الخطوة الجديدة ستمثل خسارة أكبر بكثير في الدخل.