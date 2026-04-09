يحاول تييري هنري الاختباء بينما يتشاجر جيمي كاراغر وبيتر شمايكل حول الأداء السيئ لليفربول أمام باريس سان جيرمان خلال البث التلفزيوني المباشر

وانتقد كاراغر بشكل خاص قرار التخلي عن تشكيلة الدفاع التقليدية المكونة من أربعة لاعبين، قائلاً: "حاول المدرب تجربة شيء جديد، لكنه أخطأ خطأً فادحاً من الناحية التكتيكية في طريقة تنفيذه لذلك. من السهل عليّ أن أقول ذلك بعد الحدث، فهذا ما نفعله، نحن محللون، نتحدث بعد المباراة. لقد أخطأ تمامًا في تطبيق تشكيلة الخماسي الخلفي، فقد كانوا في الواقع أكثر انفتاحًا مع تشكيلة الخماسي الخلفي مقارنة بتشكيلة الرباعي الخلفي، لأنهم لعبوا بنظام رجل لرجل في جميع أنحاء الملعب، وكان على المدافعين الثلاثة تغطية عرض الملعب بالكامل."

رد شمايكل خلال البث التلفزيوني المباشر، قائلاً لكاراغر: "أتعلم، جيمي، وأنا جالس هنا، أعتقد أنك ربما تكون أكثر انخراطاً عاطفياً في هذا الأمر، لذا أتفهم وجهة نظرك. من هنا في الملعب، لم يبدو أنهم كانوا يعانون كثيرًا عندما كانت الكرة في حوزة باريس سان جيرمان أمام منطقة الجزاء. أتفق مع بعض التحليلات التي قدمتها بشأن الهدفين، لكنني أعتقد في الواقع أن وجود هذا العدد الكبير من اللاعبين في الخلف ساعدهم. باريس سان جيرمان كان قويًا، وهم يلعبون كرة قدم جيدة بالمناسبة."