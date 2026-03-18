يجب على كيارا كيتينغ أن تستغل الفرصة النادرة التي أتيحت لها مع مانشستر سيتي لإثبات جدارتها بالانضمام إلى منتخب إنجلترا للسيدات

لقد كانت سلسلة من الأحداث المفاجئة هي التي أوصلت كيتينغ إلى هذا الوضع. عندما تظهر لاعبة شابة بالطريقة التي ظهرت بها كيتينغ، قد يتوقع المرء أن تستمر في التقدم، لكن دقائق لعب كيتينغ تراجعت بشكل مطرد في الموسمين التاليين، عقب وصول اللاعبة الدولية اليابانية المخضرمة أياكا ياماشيتا. وبالفعل، فإن مشاركة اللاعبة البالغة من العمر 30 عامًا في كأس آسيا الجارية هي التي مهدت الطريق لزميلتها الأصغر سنًا للحصول على فرصة نادرة في الوقت الحالي.

ومع ذلك، تميل كيتينغ إلى اغتنام الفرص. في حين أن التعادل السلبي يوم الأحد مع أستون فيلا كان نتيجة مخيبة للآمال بشكل كبير، حيث خسر سيتي نقاطًا للمرة الثالثة فقط طوال الموسم، إلا أن أداء حارسة المرمى البديلة كان ممتازًا. بالتأكيد، كانت هناك بعض اللحظات الحرجة، وهو أمر غير مفاجئ بالنظر إلى قلة مشاركتها مؤخرًا، لكن النقطة الأساسية هي أن اللاعبة البالغة من العمر 21 عامًا قامت بعدة تصديات رائعة لضمان حصول فريقها على نقطة واحدة على الأقل في ظهيرة يوم محبط.

كان ذلك تذكيرًا بما تستطيع كيتينغ فعله ولماذا انطلقت بقوة على الساحة قبل موسمين، كما أنه قدم سببًا للتفكير في ما ينتظر هذه الموهبة الشابة في المستقبل. مع محدودية وقت لعبها ومستقبلها مع منتخب إنجلترا غير مؤكد، هل يكمن مستقبل كيتينغ بعيداً عن مسقط رأسها مانشستر؟ أم يمكنها البقاء والوصول إلى القمة التي وصلت إليها قبل موسمين؟ وماذا يعني كل هذا لفريق "الليونيس" الذي يؤمن بقدراتها بشكل واضح؟