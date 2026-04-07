يجب على برشلونة أن يتخطى مسألة روبرت ليفاندوفسكي - لكن استبدال هذا المهاجم الأسطوري لن يكون بالأمر السهل

أظهر هدف ليفاندوفسكي في مرمى أتلتيكو مدريد أن حسه التهديفي لا يزال على ما يرام، لكن لا شك في أن مستواه قد تراجع خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

تُظهر الإحصائيات الأولية صورة مقنعة عن الوضع الحالي لليفاندوفسكي. في الموسم الماضي، سجل 42 هدفًا في جميع المسابقات، حيث فاز برشلونة بالثلاثية المحلية. وشمل هذا الرصيد 27 هدفًا في 34 مباراة بالدوري الإسباني، حيث سجل ليفاندوفسكي هدفًا كل 99 دقيقة في المتوسط.

بعد مرور عام تقريبًا، سجل ليفاندوفسكي 17 هدفًا هذا الموسم، وعلى الرغم من أن متوسط الدقائق لكل هدف في الدوري الإسباني لم يتغير تقريبًا، إلا أنه لم يعد يُعتمد عليه منذ البداية. لم يشارك ليفاندوفسكي في التشكيلة الأساسية لمدرب برونكو فليك سوى 12 مرة في الدوري هذا الموسم، مقارنة بـ 32 مرة في الموسم الماضي.

بدأ ليفاندوفسكي الموسم بقوة بالفعل، حيث سجل ثمانية أهداف في أول 10 مباريات له في الدوري. لكن منذ 22 نوفمبر، سجل أربعة أهداف فقط في الدوري الإسباني.

وفي دوري أبطال أوروبا، سجل أربعة أهداف في آخر أربع مباريات بعد أن خاض خمس مباريات دون أن يسجل أي هدف في البطولة الأوروبية. ومع ذلك، كان من بين تلك الأهداف الهدف الرابع في الفوز 4-2 على سبارتا براغ والهدفين الأخيرين في الفوز 7-2 على نيوكاسل في دور الـ16. وكان هدفه الوحيد ذو الأهمية الحقيقية هو هدف التعادل الذي سجله ضد كوبنهاغن والذي أعاد الحياة إلى برشلونة قبل أن يفوز الفريق بنتيجة 4-1.