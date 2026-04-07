يجب على برشلونة أن يتخطى مسألة روبرت ليفاندوفسكي - لكن استبدال هذا المهاجم الأسطوري لن يكون بالأمر السهل

وبينما اختار دييغو سيميوني إجراء بعض التغييرات على تشكيلته الأساسية المعتادة استعدادًا لمباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا المقبلة أمام برشلونة، وكذلك نهائي كأس الملك ضد ريال سوسيداد في 18 أبريل، خاض هانسي فليك المباراة بأقوى تشكيلة لديه. صحيح أن الإصابات حرمته من لاعبين مثل رافينها وفرينكي دي يونغ وجول كوندي الذي عاد للتو إلى اللياقة البدنية، لكن بخلاف ذلك، اختار المدرب الألماني ما اعتبره أفضل تشكيلة متاحة لديه.
كان من اللافت للنظر، إذن، أن روبرت ليفاندوفسكي لم يكن ضمن التشكيلة. بدلاً من ذلك، اختار فليك إشراك داني أولمو في مركز المهاجم الوهمي، محاطاً بالجناحين السريعين لامين يامال وماركوس راشفورد. وعلى الرغم من أن أولمو تفاهم جيداً مع راشفورد مما سمح للاعب الإنجليزي بتسجيل هدف التعادل لبرشلونة قبل نهاية الشوط الأول بقليل، قرر فليك التخلي عن التجربة بعد 45 دقيقة فقط.