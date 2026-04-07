Robert Lewandowski Barcelona
يجب على برشلونة أن يتخطى مسألة روبرت ليفاندوفسكي - لكن استبدال هذا المهاجم الأسطوري لن يكون بالأمر السهل

عندما سافر برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد يوم السبت، كان الفريق يدرك أن تحقيق الفوز سيشكل خطوة عملاقة نحو الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني. وكان ريال مدريد قد خسر أمام مايوركا في وقت سابق من اليوم نفسه، مما يعني إمكانية توسيع الفارق إلى سبع نقاط عن «البلانكوس» في صدارة الترتيب.

وبينما اختار دييغو سيميوني إجراء بعض التغييرات على تشكيلته الأساسية المعتادة استعدادًا لمباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا المقبلة أمام برشلونة، وكذلك نهائي كأس الملك ضد ريال سوسيداد في 18 أبريل، خاض هانسي فليك المباراة بأقوى تشكيلة لديه. صحيح أن الإصابات حرمته من لاعبين مثل رافينها وفرينكي دي يونغ وجول كوندي الذي عاد للتو إلى اللياقة البدنية، لكن بخلاف ذلك، اختار المدرب الألماني ما اعتبره أفضل تشكيلة متاحة لديه.

كان من اللافت للنظر، إذن، أن روبرت ليفاندوفسكي لم يكن ضمن التشكيلة. بدلاً من ذلك، اختار فليك إشراك داني أولمو في مركز المهاجم الوهمي، محاطاً بالجناحين السريعين لامين يامال وماركوس راشفورد. وعلى الرغم من أن أولمو تفاهم جيداً مع راشفورد مما سمح للاعب الإنجليزي بتسجيل هدف التعادل لبرشلونة قبل نهاية الشوط الأول بقليل، قرر فليك التخلي عن التجربة بعد 45 دقيقة فقط.

    ينتظر دوره

    لكن بدلاً من إشراك ليفاندوفسكي، اختار فليك إشراك فيران توريس في خط الهجوم. وفي الواقع، لم يتم استدعاء النجم البولندي المخضرم من مقاعد البدلاء إلا قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة ليحل محل راشفورد، في محاولة من برشلونة لإيجاد طريقة لاختراق دفاع أتلتيكو الذي كان يلعب بعشرة لاعبين.

    وبعد ثماني دقائق، كان ليفاندوفسكي يركض نحو راية ركن الملعب في ميتروبوليتانو بعد أن كسر أخيراً مقاومة أصحاب الأرض. لم يكن هذا أجمل هدف يسجله على الإطلاق، حيث ارتدت الكرة من كتفه بعد أن تمكن خوان موسو من صد تسديدة قوية من جواو كانسيلو، لكنه قد يُعتبر أحد أهم أهداف ليفاندوفسكي هذا الموسم.

    القرار الذي يتعين اتخاذه

    بل وربما يُذكر هذا الهدف باعتباره آخر مساهمة ذات أهمية في مسيرة ليفاندوفسكي مع برشلونة، وربما في فترة وجوده في قمة كرة القدم الأوروبية. لم يتبق سوى أقل من ثلاثة أشهر على انتهاء عقد نجم بايرن ميونيخ السابق في كامب نو، وعلى الرغم من عدم وجود أي تصريحات بشأن مستقبل ليفاندوفسكي في الوقت الحالي، إلا أن معظم الدلائل تشير إلى رحيله، بدلاً من قيام برشلونة، الذي لا يزال يعاني من ضائقة مالية، بتقديم عقد جديد للاعب المتراجع الذي سيبلغ 38 عاماً عشية موسم 2026-27.

    وقال فليك عندما سُئل عن مستقبل ليفاندوفسكي عقب المباراة التي اتسمت بالتوتر في العاصمة يوم السبت: "هذا أمر بعيد جدًا في الوقت الحالي". "أمامنا ثماني مباريات في الدوري الإسباني. علينا أن نبقى مركزين ومستعدين".

    أشارت تقارير خلال فترة التوقف الدولية إلى أن برشلونة مستعد لتقديم عقد جديد لليفاندوفسكي، وإن كان ذلك سيترتب عليه خفض راتبه بنسبة 50 في المائة، على الرغم من أنه سيكون لديه الفرصة لاسترداد الكثير من خلال مجموعة متنوعة من المكافآت والبنود. حتى بتكلفة منخفضة كهذه، سيكون هذا خطأً من جانب البلوغرانا.

    انخفاض في الإنتاج

    أظهر هدف ليفاندوفسكي في مرمى أتلتيكو مدريد أن حسه التهديفي لا يزال على ما يرام، لكن لا شك في أن مستواه قد تراجع خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

    تُظهر الإحصائيات الأولية صورة مقنعة عن الوضع الحالي لليفاندوفسكي. في الموسم الماضي، سجل 42 هدفًا في جميع المسابقات، حيث فاز برشلونة بالثلاثية المحلية. وشمل هذا الرصيد 27 هدفًا في 34 مباراة بالدوري الإسباني، حيث سجل ليفاندوفسكي هدفًا كل 99 دقيقة في المتوسط.

    بعد مرور عام تقريبًا، سجل ليفاندوفسكي 17 هدفًا هذا الموسم، وعلى الرغم من أن متوسط الدقائق لكل هدف في الدوري الإسباني لم يتغير تقريبًا، إلا أنه لم يعد يُعتمد عليه منذ البداية. لم يشارك ليفاندوفسكي في التشكيلة الأساسية لمدرب برونكو فليك سوى 12 مرة في الدوري هذا الموسم، مقارنة بـ 32 مرة في الموسم الماضي.

    بدأ ليفاندوفسكي الموسم بقوة بالفعل، حيث سجل ثمانية أهداف في أول 10 مباريات له في الدوري. لكن منذ 22 نوفمبر، سجل أربعة أهداف فقط في الدوري الإسباني.

    وفي دوري أبطال أوروبا، سجل أربعة أهداف في آخر أربع مباريات بعد أن خاض خمس مباريات دون أن يسجل أي هدف في البطولة الأوروبية. ومع ذلك، كان من بين تلك الأهداف الهدف الرابع في الفوز 4-2 على سبارتا براغ والهدفين الأخيرين في الفوز 7-2 على نيوكاسل في دور الـ16. وكان هدفه الوحيد ذو الأهمية الحقيقية هو هدف التعادل الذي سجله ضد كوبنهاغن والذي أعاد الحياة إلى برشلونة قبل أن يفوز الفريق بنتيجة 4-1.

    قطعة غيار

    إلا أن المشكلة الأكبر التي يواجهها ليفاندوفسكي هي صعوبة اندماجه في بناء هجمات برشلونة. فوفقًا لموقع FotMob، يحتل ليفاندوفسكي المرتبة 57 في المائة من حيث عدد التمريرات (14.2) والمرتبة 35 في المائة من حيث عدد اللمسات (33.1) لكل 90 دقيقة في الدوري الإسباني، في حين أنه لا يفوز إلا بأقل من نصف المواجهات الفردية التي يخوضها.

    تحت قيادة فليك، اعتمد برشلونة خط دفاعي مرتفع وهجمات سريعة تعتمد على التمريرات المعقدة لبيدري ودي يونغ، إلى جانب اللعب المثير على الأجنحة من يامال ورافينها والانطلاقات المتأخرة لفيرمين لوبيز. وبالتالي، قد يبدو ليفاندوفسكي وكأنه لاعب احتياطي لفترات طويلة وهو ينتظر دخول الكرة إلى منطقة الجزاء.

    وأكد خلال مقابلة أجراها مؤخرًا مع The Athletic: "أنا من النوع الذي يمكنه لعب كل أنواع كرة القدم. يمكنني التكيف مع العديد من الأمور التكتيكية المختلفة. إذا كنا نلعب على الهجمات المرتدة، فلا مشكلة. يمكنني اللعب في كل أنواع التكتيكات. يمكنني التعلم كثيرًا والتكيف. يمكنني اللعب في كل نظام. كنت دائمًا منفتحًا على كل شيء، ويمكنني التعلم والتكيف بسرعة كبيرة".

    تشير الملاحظة البصرية إلى أن هذا لم يعد هو الحال، وقرار فليك بإشراك أولمو ثم فيران في مباراة أتلتيكو كان دليلاً واضحاً على ذلك.


    "لا أشعر بذلك"

    لن تنفد الخيارات المتاحة أمام ليفاندوفسكي إذا ما قرر الرحيل هذا الصيف. فالتقارير التي تشير إلى اهتمام أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، ولا سيما فريق شيكاغو فاير، لا تزال تتردد، في حين يُطرح اسم يوفنتوس كوجهة محتملة في حال رغب اللاعب البولندي في مواصلة مسيرته في أوروبا. ورغم إصرار اللاعب نفسه على أنه لم يتخذ أي قرار بعد، إلا أنه ألمح في تلك المقابلة نفسها مع موقع «ذا أثليتيك» إلى أنه لن يعارض البقاء مع بطل الدوري الإسباني.

    وقال: "في الوقت الحالي، لا يمكنني إخباركم بأي شيء (بشأن ما سأقرره)، لأنني لست متأكدًا بنسبة 50% حتى من الاتجاه الذي أريد أن أسلكه. لم يحن الوقت بعد". "أنا لا أضع ضغطًا على نفسي - ربما لو كنت في الخامسة والعشرين أو الثلاثين من عمري، لكان الأمر مختلفًا.

    "بفضل خبرتي وعمري الحالي، لست مضطراً لاتخاذ قرار الآن. لا أشعر بأي اتجاه يجب أن أقرر. ربما بعد ثلاثة أشهر سيكون عليّ اتخاذ القرار. لكن مع ذلك، لا أشعر بأي ضغط. عليّ أن أشعر بذلك. عليّ أن أبدأ في الشعور بذلك، عندها سيكون الأمر أسهل بالنسبة لي عندما نتحدث عن مستقبلي".

    وأضاف: "لقد سمح لي وجودي في برشلونة خلال السنوات القليلة الماضية برؤية مقدار التفاني والعمل الذي يتم خلف الكواليس من أجل دفع النادي إلى الأمام." "هناك إحساس قوي بالطموح والإيمان بالمستقبل، وهذا يخلق الكثير من الحافز لكل فرد داخل الفريق.

    "بالنسبة لنادٍ مثل برشلونة، الاستقرار والثقة في المشروع طويل الأمد أمران في غاية الأهمية. أنا أؤمن بالاستمرارية وبالأشخاص الذين يفهمون حقاً قيم وهوية هذا النادي."

    المكاسب ضئيلة

    ومع ذلك، فليس سراً أن برشلونة كان يدرس خياراته ويبحث عن بدائل في حال رحيل ليفاندوفسكي. وكان هاري كين هدفهم الرئيسي، لكن مع اقتراب قائد منتخب إنجلترا على ما يبدو من توقيع تمديد لعقده مع بايرن ميونيخ، سيصبح برشلونة غير قادر على تحمل تكلفة أي صفقة.

    سيكون دوسان فلاهوفيتش، اللاعب الذي سيصبح حراً في يوفنتوس، خياراً مقبولاً أكثر من الناحية الاقتصادية، لكن اللاعب الصربي فشل بلا شك في تحقيق إمكاناته في تورينو، وبالتالي من الصعب تصور كيف سيكون بديلاً أفضل عن ليفاندوفسكي الذي يقترب من نهاية مسيرته.

    تم طرح اسمي جواو بيدرو لاعب تشيلسي وفيسنيك أسلاني لاعب هوفنهايم كلاعبين آخرين أبدى برشلونة اهتماماً بهما، لكن لا أحد منهما يرقى إلى مستوى ليفاندوفسكي. بل إن الخيار الحقيقي الوحيد هو اللاعب الذي من المرجح أن يشارك كمهاجم أساسي لأتلتيكو في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في كامب نو: جوليان ألفاريز.

    بينما يُقال إن ألفاريز منفتح على فكرة الانتقال من ميتروبوليتانو هذا الصيف، فإن احتمال أن يكون لدى برشلونة الموارد المالية اللازمة لإنجاز صفقة لاعب لا يزال عقده ساريًا لأربع سنوات أخرى يبدو مستبعدًا، ما لم يقم النادي ببيع واحد أو اثنين من نجومه البارزين إلى جانب بعض اللاعبين الاحتياطيين. ومع ذلك، فقد استبعدنا برشلونة من السباق على اللاعبين لأسباب مالية من قبل، فقط ليقوم جوان لابورتا بسحب ذراع آخر لتوفير الأموال.

    وبالطبع، فإن التخلص من ليفاندوفسكي سيساعد إلى حد ما، وينبغي أن تكون هذه أولوية برشلونة الأولى. لقد شكلت المواسم الأربعة الماضية خاتمة رائعة لواحدة من أفضل المسيرات المهنية لمهاجم أوروبي في القرن الحادي والعشرين، لكن حان الوقت للمضي قدماً، بغض النظر عن الصعوبة التي ستواجه في العثور على بديل.

