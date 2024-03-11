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بلال محمد

يجب طرد كاسترو فورًا ورونالدو ضيع الصيام .. ردود أفعال مباراة النصر والعين

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كيف تفاعل الجمهور مع مباراة النصر والعين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا؟

ودع النصر بطولة دوري أبطال آسيا، بركلات الترجيح، بعد مباراة مثيرة أمام العين في إياب ربع النهائي على ملعب الأول بارك، انتهت بركلات الترجيح.

وشهدت المباراة تقدم العين بهدفين، ثم عودة النصر والتقدم، قبل أن يتعادل العين مرة أخرى، ويخطف رونالدو هدف التقدم للعالمي، قبل ركلات الترجيح.

وهاجم جمهور النصر، على وسائل التواصل الاجتماعي بعض من لاعبي فريقه بالإضافة إلى الإدارة الفنية بقيادة لويس كاسترو، عقب الخروج الغير متوقع من البطولة الآسيوية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض سويًا كيف تباينت ردود فعل الجماهير حول مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا.

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