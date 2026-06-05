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"يجب أن نواجه الأفضل.. وميسي لا يجب أن يخيفنا".. أسطورة إنجلترا يتذكر مواجهات رونالدو في كأس العالم!
متى كانت آخر مرة واجهت فيها إنجلترا الأرجنتين؟
يُعد ميسي، أسطورة برشلونة، جزءًا من تشكيلة المنتخب الأرجنتيني منذ عام 2005، حيث خاض 198 مباراة وسجل 116 هدفًا. ومع ذلك، كانت المواجهات بين عمالقة أمريكا الجنوبية وعمالقة أوروبا قليلة ومتباعدة على مر السنين.
لم تواجه إنجلترا منافسيها التاريخيين - الذين أطاحوا بها من كأس العالم 1986 بفضل دييجو مارادونا، ومرة أخرى في 2002 عقب البطاقة الحمراء الشهيرة التي حصل عليها ديفيد بيكهام - منذ نوفمبر 2005، بعد بضعة أشهر من ظهور ميسي لأول مرة مع منتخب الألبيسيليستي.
لم يشارك ميسي في تلك المباراة، وظل بعيداً عن "الأسود الثلاثة" منذ ذلك الحين. يقترب هذا اللاعب العظيم الآن من نهاية مسيرته الدولية الحافلة بالأرقام القياسية، ومن المحتمل أن يعلن اعتزاله اللعب الدولي هذا الصيف.
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هل سترغب إنجلترا في مواجهة ميسي أم ستتجنبه تمامًا؟
وهذا يعني أن إنجلترا أمامها فرصة أخيرة لتختبر قدراتها أمام الرجل الذي رفع كأس العالم عالياً في قطر. فهل ستسعى إلى تحقيق هذا الهدف أم ستتجنب تماماً اللاعب الساحر رقم 10؟
عندما طُرح هذا السؤال على فاولر، قال المهاجم السابق لمنتخب الأسود الثلاثة - في حوار حصري مع GOAL بفضل BetMGM -: "أود أن أرى ذلك الآن، إذا كنت صادقًا، لأنني لا أعتقد أن ميسي هو اللاعب الذي رأيناه في الماضي.
"آمل ألا يبدو هذا خطأً، لأنني أعتقد أنه عندما تتحدث عن أعظم اللاعبين الذين شهدتهم اللعبة على الإطلاق، فإن ميسي يكون ضمن تلك المحادثة. أعتقد أن الوقت الحالي هو الأفضل لمواجهته.
"فيما يتعلق بإنجلترا ومواجهة الفرق العظيمة واللاعبين العظماء، فأنت ترغب في ذلك، ولكن في النهاية الأمر كله يتعلق بإنجلترا وتحقيق النتيجة الصحيحة. لا أعتقد أنهم سيهتمون بمن ستواجه طالما أنك تصل إلى مراحل متقدمة في تلك البطولة."
لماذا ينبغي الترحيب بعودة رونالدو إلى منتخب البرتغال؟
وتنطبق هذه العقلية أيضًا على البرتغال كريستيانو رونالدو، الذي لا يزال في قمة عطائه رغم بلوغه 41 عامًا. فقد كان نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد شوكة في جانب إنجلترا من قبل، حيث ساهم في إقصائها بركلات الترجيح من بطولة يورو 2004 وكأس العالم 2006.
هل يمكن للأسود الثلاثة الاستغناء عن لقاء جديد في بطولة كبرى أخرى؟ أضاف فاولر عندما طُرح عليه هذا السؤال: "ربما كانت البرتغال عدوًا لإنجلترا، بوجوده في البطولات والمباريات المختلفة على مر السنين.
"مهما حدث في كأس العالم، سواء كانت الأرجنتين أو البرتغال، أعتقد أنه عليك مواجهة الفرق على أي حال. عليك أن تلعب ضد أفضل الفرق، وعليك أن تكون قادراً على المنافسة بالطبع. أنا أحدهم - الأمر يشبه، على سبيل المثال، كأس الاتحاد الإنجليزي في إنجلترا، حيث يقول الناس دائماً إنك لا تريد أن تواجه الفرق الكبيرة في الأدوار الأولى. كنت أستمتع بذلك، إذا كنت صادقاً تماماً، لأنه عليك هزيمتهم في وقت ما، وعليك أن تلعب ضدهم في وقت ما.
"ستكون مباراة صعبة، أنت تعلم ذلك، ولكن إذا كانت لديك طموحات حقيقية في أن تكون الأفضل، لا أعتقد أن الوقت الذي تلعب فيه ضدهم يهم، ولكن عليك أن تخرج إلى الملعب وتهزم الأفضل على أي حال. وإذا كان ذلك هو البرتغال، فليكن. وإذا كان ذلك هو البرازيل أو إسبانيا أو حتى أوروجواي والأرجنتين، فعليك أن تثق بنفسك وأعتقد أن هذا ما ستفعله منتخب إنجلترا."
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مباريات إنجلترا: مواعيد المباريات الودية ومنافسوها في دور المجموعات بكأس العالم
قبل التفكير في مواجهة ميسي ورونالدو، يتعين على إنجلترا أولاً أن تشق طريقها عبر مجموعة تضم كرواتيا وغانا وبنما. وستخوض المنتخب مباريات ودية تحضيرية ضد نيوزيلندا وكوستاريكا قبل انطلاق المنافسات الحقيقية.
وإذا أرادت دفعة عام 2026 أن تحذو حذو أساطير عام 1966 وتضع حداً لانتظار "الأسود الثلاثة" الطويل لتحقيق نجاح ملموس، فمن المحتمل أن تضطر إلى مواجهة الأرجنتين أو البرتغال في مرحلة ما. ويعتقد فاولر أن رجال توخيل مستعدون لمواجهة تلك الاختبارات وجهاً لوجه.