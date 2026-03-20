"يجب أن ننجح في التخلص من هؤلاء الجشعين": رئيس نادي بايرن ميونيخ أولي هونيس ينتقد المستشارين

"عندما ينتقل لاعب اليوم إلى الخارج أو يعود من الخارج، فإنه يحتاج إلى وكيل. هناك الكثير من الوكلاء الجادين، وهناك الكثير من المستغلين. يجب أن ننجح جميعًا في التخلص من المستغلين"، قال هونيس بغضب.

الأمر الحاسم بالنسبة للرجل البالغ من العمر 74 عامًا هو "ألا يعتقد المستشار أنه يجب أن يكسب أكثر من اللاعب. في بعض الأحيان، يتم دفع عشرة ملايين مقابل ثلاث وجبات غداء، وهذا أمر غير مقبول"، هكذا قال هونيس، الذي أعلن عن عزمه على اتخاذ إجراءات ضد المطالب الباهظة التي يطرحها بعض الوكلاء.

"لقد ناقشنا هذا الموضوع بشكل مثير للجدل للغاية داخل النادي، وسنحاول في الأشهر المقبلة تطوير خطة لعدم التسامح مع هذا الأمر بعد الآن. في مجموعة G14، حاولنا ذات مرة فرض سقف للرواتب. استمر ذلك أربعة أسابيع بالضبط، وبعد ذلك، أعتقد أن نادي ميلان خالف هذا القرار"، أوضح الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ.