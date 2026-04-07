"يجب اتخاذ إجراء جاد!" - أنطونيو كونتي يفتح الباب أمام عودته لتدريب المنتخب الإيطالي وسط حالة من عدم اليقين بشأن عقده مع نابولي
كونتي مرشح لتولي منصب مدرب المنتخب الإيطالي
يُعتبر المدرب البالغ من العمر 56 عامًا مرشحًا قويًا لتولي قيادة المنتخب الوطني مرة أخرى، وذلك في أعقاب الفشل الذريع لإيطاليا في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي. يبدو أن كونتي، الذي قاد الأزوري سابقاً بين عامي 2014 و2016، مستعد للتفكير في فكرة تولي المهمة الدولية للمرة الثانية على الرغم من التزاماته الحالية في نابولي. وبينما يظل مركزاً على أهدافه الفورية مع النادي، فإن جاذبية المنتخب الوطني لا تزال قوية بشكل واضح.
الحاجة إلى توضيح بشأن مستقبل نابولي
في تصريحاته عقب فوز نابولي 1-0 على ميلان مساء الاثنين، سُئل كونتي عما إذا كانت التكهنات المتزايدة تشكل مصدر تشتيت للانتباه. فبقي هادئًا، مشيرًا إلى أن الشائعات هي ببساطة جزء لا يتجزأ من طبيعة العمل كمدرب في أعلى مستويات كرة القدم الإيطالية.
""دعونا لا ننسى أنه في العام الماضي، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الموسم، كانت هناك أحاديث في وسائل الإعلام عن أنني سأغادر نابولي للانضمام إلى يوفنتوس، أليس كذلك؟" قال كونتي، وفقاً لما نقلته "فوتبول إيطاليا". "على وسائل الإعلام أن تكتب شيئاً ما، ومن الطبيعي أن يظهر اسمي ضمن تلك القائمة. لو كنت رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لوضعت نفسي في الاعتبار إلى جانب الآخرين. ولأسباب عديدة، كنت سأضع كونتي في تلك القائمة."
يقترب كونتي من السنة الأخيرة من عقده مع نابولي. ومع ذلك، أكد أنه لم يتم التوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن مستقبله مع النادي، حيث من المقرر إجراء محادثات رفيعة المستوى في ختام الموسم الحالي.
وأضاف: "لقد عملت بالفعل مع المنتخب الوطني وأعرف البيئة. أشعر بالفخر، لأن تمثيل بلدك أمر رائع. تعلمون جميعًا جيدًا أن عقدي مع نابولي متبقي منه عام واحد، وأنني سأجتمع مع الرئيس في نهاية الموسم لمناقشة الأمر".
المطالبة بتغيير منهجي
كان تراجع إيطاليا منذ فوزها ببطولة يورو 2020 صارخًا، ويعتقد كونتي أن مجرد تغيير المدرب على مقاعد البدلاء لا يكفي لحل المشكلات المتجذرة في كرة القدم الإيطالية. وتحدث عن الفارق الضئيل في المنافسات الدولية، داعياً في الوقت نفسه إلى اتباع نهج أكثر قوة لتطوير اللعبة.
وأضاف: "من المخيب للآمال أنه لو كنا فزنا بركلات الترجيح أمام البوسنة وتأهلنا لكأس العالم، لكان الناس تحدثوا عن إنجاز عظيم وعن أن إيطاليا تلعب كرة قدم رائعة". "لسوء الحظ، النتائج هي كل ما يهم في هذه الرياضة الآن. لكن بعد ثلاث بطولات كأس عالم متتالية، يجب اتخاذ إجراءات جادة. عندما كنت مدرباً، كان هناك الكثير من الحديث، لكنني لم أحصل على سوى القليل من المساعدة من الأندية. الآن يُنظر إلى كل شيء على أنه كارثة، لكن حتى في الكوارث، هناك دائماً شيء يمكن إنقاذه".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
قبل أن يتخذ قرارًا بشأن مستقبله، سيظل كونتي مركزًا على مهامه مع نابولي، الذي يحتل حاليًا المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة من 31 مباراة، بفارق سبع نقاط عن المتصدر إنتر ميلان. ويواجه الفريق بارما يوم الأحد المقبل.