يتطلع للعودة للمنتخب الإيطالي.. أنطونيو كونتي يستعد لمغادرة نابولي!
العملاقان الإيطاليان على وشك الانفصال
تشير تقارير صادرة عن صحيفتي «لا جازيتا ديلو سبورت» و«كورييري ديلو سبورت» إلى أن نابولي وكونتي على وشك الانفصال في نهاية الموسم. وكشفت الصحيفتان أن قرار الانفصال جاء عقب اجتماع حاسم عقد في منتصف أبريل بين المدرب ورئيس النادي أوريليو دي لورينتيس. وعلى الرغم من قيادة "البارتينوبي" إلى الفوز مؤخرًا على بيزا، الذي أكد تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا لموسم آخر، إلا أن كونتي ألمح بقوة إلى رحيله الوشيك قبل انتهاء عقده الحالي، الذي يستمر حتى يونيو 2027.
شروط الإنهاء المتبادل المحددة
على الرغم من أن كونتي لا يزال أمامه فترة طويلة من عقده الساري مع نابولي، إلا أن هناك خططًا جارية خلف الكواليس لرحيله قبل الأوان. وفي حين تتخذ صحيفة «كورييري ديلو سبورت» موقفًا أكثر حذرًا بعض الشيء بشأن حتمية الانفصال الفوري، فقد أفادت تقارير عديدة بأن رحيل المدرب الإيطالي، إن حدث، سيكون بالتراضي بين الطرفين. ويضمن هذا الترتيب الإداري أن يترك المدرب السابق الفائز بلقب الدوري الإنجليزي منصبه بشكل سلس ودون دفع أي تعويضات له.
ساري وأليجري يواجهان خلافات
أدى شغور المنصب الفني في نابولي إلى اندلاع سباق محموم على خلافته، حيث برز كل من ماوريتسيو ساري وماسيميليانو أليجري كمرشحين رئيسيين. وفي حين أن وضع أليجري في نادي ميلان أصبح مهددًا بشدة بسبب خلافاته مع المستشار الأول زلاتان إبراهيموفيتش والرئيس التنفيذي جورجيو فورلاني، يُقال أيضًا إن ساري على خلاف مع رئيس نادي لاتسيو كلاوديو لوتيتو.
وفي مؤتمره الصحفي بعد المباراة (عبر La Lazio Siamo Noi) بشأن مستقبله بعد الهزيمة المؤلمة في ديربي روما، قال ساري: "لنلعب المباراة الأخيرة أولاً. في الوقت الحالي، لم يخبروني بأي شيء بخصوص الخطط المستقبلية. لم تعجبني الأوضاع هذا الموسم، لم يستمعوا إليّ على الإطلاق وأنا لست سعيداً جداً، وربما النادي ليس سعيداً أيضاً. دعونا ننهي الموسم ونرى ما إذا كان لديهم ما يقولونه لي".
إعادة بناء منتخب الأتزوري تحت المجهر
تشير التقارير إلى أن كونتي يتوق إلى تولي منصب مدرب المنتخب الإيطالي مجدداً بعد انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم المقرر إجراؤها في 22 يونيو، ساعياً إلى تكرار سجله الرائع السابق الذي تضمن 14 فوزاً من أصل 24 مباراة مع المنتخب الوطني. ويضع التغيير الإداري الوشيك نادي نابولي في مواجهة أزمة هوية فورية، في الوقت الذي يسعى فيه إلى التفاوض على انتقال سلس مع المرشحين المحتملين قبل فتح سوق الانتقالات الصيفية.