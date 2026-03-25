يتصدر برايتون تشيلسي في السباق على ضم المراهق المتألق في الدوري الألماني وشقيقه الأكبر، بعد محادثات إيجابية مع والدة الثنائي

اكتسبت أخبار سوق الانتقالات زخماً جديداً عقب انفصال الأخوين عن وكيل أعمالهما السابق. وقد دفع هذا التغيير عدداً من الأندية الإنجليزية الكبرى إلى الاتصال بمسؤول التخطيط الفني في نادي كولونيا، تيم شتايدتن، الذي عمل سابقاً في نادي وست هام. ويُعد تشيلسي، الذي ذكرت صحيفة «سبورت بيلد» أنه اتصل بشتايدتن، ومانشستر سيتي من بين الأندية الكبرى التي تراقب الصعود السريع لهذا اللاعب الشاب، إلى جانب عملاق الدوري الألماني بايرن ميونيخ.

على الرغم من الضغط المتزايد، يصر المدير الرياضي توماس كيسلر على أن النادي الألماني لا يزال هادئًا تمامًا بشأن الوضع. يخططون لاستغلال فترة التوقف الدولية الحالية لوضع استراتيجية داخلية واضحة بشأن بيع محتمل وتحديد الحد الأقصى الذي يمكنهم قبوله في المفاوضات.